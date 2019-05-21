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"Мидия Саммит" - пальчики оближешь
С 16 мая во Владивостоке проходит праздник дальневосточного вкуса – Фестиваль мидий. Мероприятие проходит в нестандартном формате – впервые гастрофест вышел за пределы ресторана и переместился на открытую площадку - Vladivostok Boat Show. Оба мероприятия дали старт Тихоокеанскому туристскому форуму, деловая часть которого пройдет во Владивостоке 24-25 мая.
Первый дальневосточный Фестиваль мидий состоялся во Владивостоке в прошлом году и стал настоящей вкусовой бомбой. Ранее с этим морепродуктом практически никто не работал, и никто не ожидал такого успеха – за несколько дней фестиваля съели три тонны мидий. В этом году эксперименты с мидией продолжились, и впервые в гастрономической истории Приморья Фестиваль вышел из стен ресторанов на открытую площадку Vladivostok Boat Show.
В дни «мидийного» праздника, с 16 по 26 мая, блюда из данного морепродукта будут доступны и в 24 ресторанах Владивостока. По условиям фестиваля, главное блюдо – полкилограмма мидий в створках будут продаваться по единой для всех заведений цене – 300 рублей. Помимо основного фестивального блюда шеф-повара предлагают гостям различные авторские блюда с дальневосточными мидиями. В некоторых заведениях будут присутствовать несколько вариаций фестивального блюда: мидии, тушеные в различных соусах, а где-то можно будет попробовать супы, салаты и прочие блюда.
Фестиваль мидий проходит под эгидой бренда Pacific Russia Food, объединяющего целый ряд гастрономических фестивалей, посвященных дальневосточной кухне. Благодаря этим событиям и мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, в крае развивается гастрономический туризм. Сегодня это одно из приоритетных направлений развития туриндустрии региона. Гастрофестивали, которые появились всего два-три года назад, уже известны за пределами края. В фестивали вкуса, родом из Приморья, включаются рестораны по всему Дальнему Востоку, и они хорошо известны азиатской аудитории.
Как отмечают эксперты, гастрономические фестивали – это самый очевидный инструмент раскрытия потенциала продуктов. Pacific Russia Food взял в «гастрономический оборот» дары тайги, корюшку, навагу, устрицы и мидии. Сегодня бренд Pacific Russia Food объединяет Фестиваль наваги, Фестиваль тайги Taigafest, Фестиваль корюшки и Фестиваль приморских мидий. В планах организаторов - ввести в ноябре 2019 года гастрономическую премьеру – Фестиваль устриц.
Куда направиться
Второй фестиваль приморских мидий в этом году охватил 24 ресторана Владивостока. Попробовать блюда из вкуснейшего морепродукта в дни фестиваля можно в ресторане Port Cafe, баре Alaska Grill, кафе Midia, ресторане Svoy, ресторане Moloko&Мёd, ресторане Ogonёk, пабе Cat&Clover, ресторане Tokyo (ост. Дальзавод), пабе Brugge Pub, пабе Hunter Pub, пабе Billy’s Pub, ресторане Gastroli Grill, ресторане Gusto, кафе STUDIO, гастробаре Old Fashioned, ресторане Novik Country Club, баре Black Rabbit, крабетерии Оh, my crab!, баре «Другое место», ресторане Сascade (Tigre de Cristall), кафе Kuula, кафе «Золотой дракон», баре Brothers Grill, кафе Crust Pizza&Wine.
Фото автора
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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