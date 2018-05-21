В Приморье создадут один из самых крупных в стране центров для онлайн-контроля за проведением ЕГЭ

На период проведения основного этапа единого государственного экзамена в Приморье создадут один из самых крупных в стране ситуационных центров. Об этом рассказали на заседании межведомственной комиссии по проведению ЕГЭ в Приморье под председательством врио вице-губернатора Ирины Мануйловой.

По словам заместителя главы региона, ситуационный центр, который будет вести онлайн-контроль за ходом проведения экзаменов, в 2018 году будет создан на базе Дальневосточного федерального университета. Его вместимость составит более 120 рабочих мест и позволит охватить все пункты проведения ЕГЭ в Приморье, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Все 86 пунктов проведения экзамена обеспечены видеонаблюдением, из них 84 будут отслеживаться в режиме онлайн. Кроме того, 100% пунктов оборудованы устройствами подавления сотовой связи. Это позволит обеспечить безопасность участников и исключить возможные нарушения в проведении государственной итоговой аттестации», – отметила Ирина Мануйлова.

Как отметили специалисты департамента образования и науки Приморского края, за ходом проведения экзамена также будут наблюдать федеральные эксперты и общественные наблюдатели.

«На сегодняшний день заявки подали около 300 общественных наблюдателей ЕГЭ, часть из них уже прошла обучение. Все они будут направляться в пункты проведения экзаменов на всей территории края. Большинство из них – студенты вузов, которые недавно окончили школу», – рассказала и.о руководителя ведомства Татьяна Хмель.

Что касается процедуры проведения ЕГЭ, то в 2018 году она существенно не изменилась.

«Единственное отличие экзаменов этого года в том, что на ЕГЭ будет применяться новая технология – печать полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях. Во всех 34 муниципалитетах пункты проведения оснащены необходимым оборудованием, которое успешно прошло апробацию», – рассказали специалисты краевого департамента образования и науки, добавив, что в комплект войдут не только контрольные измерительные материалы, но и бланки.

В ходе видеоконференции с муниципальными образованиями, которая была организована по поручению руководителя края Андрея Тарасенко, также были даны поручения главам муниципальных образований. Как отметила Ирина Мануйлова, на местах необходимо принять все меры для предупреждения нарушений порядка проведения экзаменов, любых сбоев, которые могут дестабилизировать обстановку, создать напряженность и волнение. Важно провести это мероприятие на высоком организационном уровне.

«По поручению главы региона Андрея Владимировича Тарасенко, прошу глав взять под особый контроль проведение государственной итоговой аттестации на территории края. Необходимо провести на местах межведомственные совещания, поставить задачи всем структурам и обеспечить взаимодействие, в том числе, оперативное решение непредвиденных ситуации», – акцентировала внимание руководства муниципалитетов Ирина Мануйлова.

Напомним, в 2018 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа. Досрочный период ЕГЭ завершился 11 апреля, основной пройдет с 28 мая по 2 июля. Дополнительный – с 4 по 15 сентября.

Отметим, в этом году ЕГЭ в Приморье сдадут 10 683 человека, из них 9 390 – одиннадцатиклассники. Остальные участники – выпускники прошлых лет, ребята, окончившие учреждения среднего профессионального образования, и те, кто по каким-либо причинам не смог пройти итоговую аттестацию ранее. Для них организуют 86 пунктов проведения единого экзамена.

По мнению Президента России Владимира Путина, главный плюс единого экзамена – возможность для школьников со всей страны поступить учиться в вузы крупных городов.

«Количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ», – отметил глава государства.

Кроме того, Президент России подчеркивает, что ЕГЭ уравнивает всех поступающих в высшие учебные заведения и, в целом, несмотря на возникающие вопросы, работает достаточно эффективно.

Газета "Золотой Рог", Владивосток