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На набережной Цесаревича наведут порядок
С просьбой уделить внимание санитарному порядку и благоустройству набережной Цесаревича администрация города Владивостока обратилась к собственнику территории – Дальзаводу.
Собственником территории и расположенных на ней объектов – пирсов, детских площадок и других архитектурных объектов является центр судоремонта «Дальзавода». Он несколько лет назад подарил жителям и гостям Владивостока красивое и благоустроенное место. Набережная была открыта в 2012 году к 125-летию Дальзавода, одного из старейших судостроительных и судоремонтных предприятий города, при закладке которого в 1891 году присутствовал Николай II. С первых же дней набережная Цесаревича стала одним из самых популярных мест отдыха не только горожан, но и всех гостей Владивостока. Сюда приезжают целыми семьями, чтобы отдохнуть и насладиться великолепным видом, открывающимся на бухту Золотой Рог.
«Большое спасибо предприятию, что эта набережная появилась в городе. Серьезные инвестиции Дальзавода в развитие Владивостока позволили его жителям и гостям наслаждаться прекрасным, благоустроенным местом отдыха», – отметил глава краевого центра Виталий Веркеенко.
Как отмечают в АТУ Ленинского района, в администрацию Владивостока стали поступать жалобы граждан на то, что сейчас на набережной Цесаревича разрушается декинг (плиточные модули с деревянной поверхностью).
«Мы выехали на место, зафиксировали возникшие незначительные разрушения, подготовили и направили обращение собственнику с просьбой навести порядок», – добавил руководитель АТУВладимир Ковалевич.
Помимо этого граждане также жалуются на людей, которые организовывают там работу аттракционов и прокат велосипедов, детских электрических машинок. Они выставляют свою технику прямо на пешеходные зоны, создавая тем самым неудобства для отдыхающих.
«Да, действительно, такая проблема есть. Собственник порой не в силах самостоятельно избавиться от незаконных «предпринимателей», поэтому администрация Владивостока совместно с полицией города регулярно организует рейды и привлекает к административной ответственности тех, кто ведет незаконную предпринимательскую деятельность», – подчеркивают специалисты.
В администрации города также отметили, что готовы взять набережную Цесаревича в оперативное управление для того, чтобы самостоятельно наводить там порядок и эффективно управлять территорией. Соответствующее обращение было направлено собственнику территории, АО «Центр судоремонта «Дальзавод».
Фото - Primamedia.ru
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