Владивостоку отдали 28 участков под строительство этих важных объектов

Земля в городе принадлежит кому угодно, но не муниципалитету

Сайт жителей нового микрорайона Владивосток «Патрокл» сообщил о том, что в борьбе с бездорожьем, которая ведется в 2016 года, достигнут небольшой успех – федеральной структурой АО «ДОМ.РФ» (бывшее АИЖК) наконец-то безвозмездно переданы 28 земельных участков, которые по генплану микрорайона предназначены для строительства внутриквартальных дорог на улицах Сочинская, Североморская и Новороссийская, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Соответствующее решение о передаче участков общей площадью 157 420 кв. метров правление АО «ДОМ.РФ» приняло еще 24 апреля после обращений администрации Владивостока и депутата Госдумы РФ от Приморья. До этого строительство дорог было невозможно из-за правового тупика – муниципалитет не мог осуществлять его финансирование. Прежде обращения были безрезультатны.

Почему федеральная структура не передала эти участки раньше, понимая, что в микрорайоне должно вестись строительство муниципальных объектов, не объясняется. Притом, что строительство микрорайона ведется уже около десяти лет.

Patrokl.info отмечает, что немедленного строительства дорог в микрорайоне все равно ожидать не приходится, поскольку потребуется «проделать еще некоторые процедуры, а затем запланировать денежные средства в бюджете».