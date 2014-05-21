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Владивосток активно решает проблему детских садов
В 2014 году счастливыми обладателями путевок в детские сады Владивостока станут 7 тысяч малышей. Основное комплектование групп ведется весной и летом, однако семьи получают путевки и в течение года, по мере ввода в строй новых учреждений. Об этом сообщил глава города Игорь ПУШКАРЕВ в ходе совещания у губернатора Приморья.
Благодаря активному строительству и возвращению дошкольных учреждений в краевом центре за последние пять лет создано 6 тысяч дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. Сегодня все дети в возрасте от 4 до 7 лет, а также половина «трехлеток» обеспечены местами. Всего муниципальные детские сады Владивостока посещает около 20 тысяч малышей.
Напомним, что в середине 90-х - начале 2000-х годов Владивосток потерял более 200 детских садов. Здания распродавали и приватизировали. Масштабная работа по возвращению детсадов и строительству новых началась с 2008 года. К настоящему времени в муниципальную собственность удалось вернуть 11 детских садов. А всего за минувшие пять лет в городе было построено и реконструировано 16 детских садов, в этом году появится еще пять муниципальных садиков.
Распахнут свои двери детсады на Баляева, 48, Интернациональной, 50, Магнитогорской, 6, Ковальчука, 26 и Терешковой, 5а. Практически готов детсад на Русской, возведенный по точно такому же проекту, как и детсады в Снеговой Пади. Три этажа, бассейн, спортивный и музыкальный залы, на уровне второго этажа - большие витражные окна от пола до потолка, 12 игровых площадок с теневыми навесами и современными игровыми комплексами.
Глава города особо подчеркивает, что работа по расширению сети дошкольных учреждений будет вестись и впредь, пока вопрос с очередью в детсады не будет закрыт полностью. В ходе совещания мэр Владивостока также внес несколько предложений, с помощью которых можно ускорить ликвидацию очереди.
Так, Игорь Пушкарев в ходе совещания с губернатором предложил обсудить вариант восстановления двух детских садов в зданиях, которые в данный момент занимают краевые учреждения. «Например, здание на ул. Завойко. Раньше здесь был детсад, теперь родильный дом. С учетом того, что во Владивостоке появился отличный перинатальный центр, появилась возможность перенести роддом в более приспособленное помещение. А в здании на ул. Завойко, которое, кстати, расположено в большом жилом массиве, восстановить детский сад. Безусловно, понадобится реконструкция здания, но мы можем это сделать, тем более если появится финансовый ресурс», - сказал глава города.
Второй объект – здание бывшего детсада на ул. Окатовая, где сейчас располагается детский дом. Если это учреждение перевести, например, в пригород, то здесь можно восстановить детсад – порядка 360 мест. Первомайский район - проблемный, и появление здесь большого детского сада значительно улучшит ситуацию.
«В совокупности эти два объекта быстро дадут результат. Если восстановить тут детские сады, то сократим очередь еще на 600 мест», - подытожил глава Владивостока.
Одной из главных задач для города стало и решение кадрового вопроса в детских садах. Благодаря мерам, принятым администрацией Владивостока, сюда стали приходить молодые специалисты, заметно выросла заработная плата и у опытных кадров. Детсады города снова стали настоящими социально-образовательными учреждениями.
К примеру, нашему корреспонденту довелось побывать в детском саду №67 Первореченского района. Воспитатель старшей группы «Клубничка» Марина МАЗЕПА, опытный сотрудник с большим стажем работы, сообщила, что в детском саду, во время проведения Олимпиады в Сочи, дети также болели за российскую команду. В группах воспитатели рассказывали о достижениях наших спортсменов, обсуждали разные виды спорта. А в день открытия Олимпиады в садике даже была проведена специальная презентация, на которой дети смогли узнать интересные факты из истории всемирных игр. И сегодня в этом детсаду ведется активная спортивная работа. В частности, открыта группа здоровья и лечебной физкультуры.
Как сообщила нам Марина Мазепа, в детском саду ведется и активная работа по патриотическому воспитанию детей. Например, на День защитника Отечества и на День Победы детей познакомили с подвигом нашего народа, а сами ребята рассказали о своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В гости к детям приходили моряки с крейсера «Варяг».
Администрация детского сада, прежде всего в лице заведующей Елены ЕЛИСЕЕВОЙ, постоянно взаимодействует с родительскими комитетами. Для детей часто устраиваются экскурсии по историческим местам Владивостока, походы в театры и в кино, выезды на природу.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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