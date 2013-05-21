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Приморские почтовики признались во всём
Руководство приморского филиала «Почты России» на встрече с журналистами не стало скрывать существующих проблем
На встрече с приморскими журналистами директор УФАС Приморского края филиала «Почты России» Андрей БРИК согласился с тем, что система на сегодняшний день неидеальна, и рассказал об ожидаемых новшествах, обещающих уменьшить сроки доставки и сократить очереди в отделениях связи.
Объем корреспонденции с каждым годом увеличивается, работы у «Почты России» все больше и больше, и самой большой проблемой на сегодняшний день становится нехватка кадров. По словам Андрея Брика, в настоящий момент оптимальное количество работников почты составляет пять с половиной тысяч работников, но для такого масштабного предприятия этого количества недостаточно. Заработная плата среднестатистического почтальона не дотягивает и до 18 тыс. руб. в месяц.
В 2006 году «Почта России» вышла на собственный проект, который позволяет сейчас проводить обучение персонала, не отправляя его на другие предприятия. Возможность получения высшего образования без сдачи ЕГЭ по специальности «Экономист почтовой связи» обеспечивает почту 22-23 новыми специалистами в год, и ситуация, по словам Андрея Брика, улучшается.
«Мы несем большую социальную нагрузку. На одно окно оператора в среднем приходится 250 обращений в день. Назовите хотя бы одно предприятие, с такой же направленностью, как наше, у кого такое количество обращений за услугой, и не просто за услугой! Этот оператор должен знать порядка 100 видов услуг. Если в банке это 25-30 с учетом основных услуг, то у нас эта цифра во много раз больше. И они все у нас основные. При этом у нас нет никаких дотаций, никакой прибыли, которая позволила бы нам сегодня текущую деятельность сохранить и развиваться. Мы вынуждены расширять список услуг». По словам Андрея Брика, из-за недофинансирования со стороны государства прямых убытков порядка 37-40 миллиардов в год. «На нас лежит социальная нагрузка по доставке пенсии, при этом по доставке пенсии мы недофинансированы порядка на 19 миллиардов. По сравнению с тарифами 80-х годов на данный момент только 25-30% от тех средств, которые мы получали раньше за доставку. При этом количество доставляемой пенсии нашим жителям Приморского края порядка 380 тысячам пенсионерам». Нехватка персонала и недофинансирование, по мнению Андрея Брика, тормозят работу почты и создают те самые ненавистные всем очереди.
В связи с этим почта старается упростить работу с корреспонденцией. Из новых технологий основными являются система регистрирования почтовых отправлений и внесение этих почтовых отправлений в систему, которая позволяет отследить статус отправления по времени и точкам прохождения корреспонденции не только со стороны работников почты, но и самими клиентами. Получил перспективу электронный перевод. «Если мы раньше декларировали контрольные сроки доставки перевода порядка семидесяти двух часов, то сегодня, можем сказать, в течение нескольких часов система корпоративной базы данных позволяет это делать. Порядка половины отделений связи по России делает это в течении 3-5 часов при демократичных тарифах».
Наиболее перспективным изменением в работе почтового оператора является доставка почтовых отправлений на дом по Владивостоку, которая позволит значительно уменьшить очереди в почтовых отделениях и может кардинально изменить отношение городского клиента к качеству почтового сервиса. Получать посылки и бандероли, в том числе и наложенным платежом, теперь можно минуя очередь в почтовом отделении.
Для увеличения доступности почтовых услуг населению «Почта России» открыла три дополнительных пункта почтовой связи во Владивостоке. В настоящий момент в городе более 30 отделений связи, часть из которых отремонтирована в корпоративном стиле. Сейчас в 15 регионах проходят установки так называемого почтомата. Это специальные сейфы, гарантирующие сохранность корреспонденции, которые будут устанавливаться в доступных местах: в отделениях связи, на вокзалах, в супермаркетах и других крупных общественных местах. В этот сейф приходит посылка с предварительным звонком клиенту с просьбой забрать ее из ячейки. Услуга уже вызвала положительные отзывы и стала востребованной. Приморский край пока не попал в проект, но планы на подобные «почтовые удобства» уже есть. Также почта обещает предоставить в будущем услугу специальных звонков от операторов для возможности вручения посылки клиенту тогда, когда ему это удобно. Это упростит получение посылок и сделает «Почту России» более удобной для жителей края.
Надежда САВИНЫХ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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USSR15:50, 22.05.2013#
С коммунальных услуг ФГУП "Почта России" получает %% и за счёт этого хотя бы держится. Просто необходимо реорганизоваться немного. Скажем 4 оператора в отделении почтовой связи и как минимум 2 должны предоставлять только почтовые услуги, а два других все (включая почтовые).
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Барсук15:19, 25.05.2013#
Гадюшник. . . . все как во времена СССР, если замучила ностальгия - зайди в почтовое отделение. все убогое и кривое, пенсии пора пенсионерам перечислять на карточки бакнковские, а не устраивать ажиотаж на неделю. все медленно, сотрудники измученные. . . я не понимаю, девченки, ну вот смысл сидеть и слушать все это за копейки?! ну найдите себе работу поприличнее.
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Псевдоним09:55, 01.06.2013#
100 видов услуг???. . это какие такие? стрижем-массируем-лепим пельмени?? я что-то пропустил или не был на этом уроке? конечно, если считать продажу марки, наклейку марки, продажу конверта, заклейку конверта отдельной услугой, то так и двух сотен не хватит. . а работать не пробовали??а то как-то захожу в 74-е отделение, что на Хабаровской в канун праздника, и наблюдаю картину: в уголке накрыта поляна, а сотрудники тупо пьяны, причем пьяны основательно, а до конца "рабочего" дня еще часов 5. .
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Уберите с почты продажи мыла, фотопленки, оплаты коммунальных услуг и т. п. - непрофильные услуги и может быть полегче будет?