В ДВФУ перейдут на новую модель управления образовательным процессом

В Дальневосточном федеральном университете рассмотрели и обсудили инфраструктурный проект «Новая модель управления образовательным процессом и формирование института руководителей образовательных программ».

– Основной предпосылкой к проекту являются требования модернизации высшего образования, зафиксированные новым законом «Об образовании». Данный вызов в полной мере еще не нашел должного отклика в сложившейся системе организации и управления образовательным процессом в университете, – начала презентацию проекта его автор, завкафедрой менеджмента Школы экономики и менеджмента (ШЭМ) ДВФУ Елена ГАФФОРОВА.

Докладчик назвала недостатки традиционной системы управления учебным процессом. К таковым, по ее мнению, можно отнести нечеткий статус руководителя образовательной программы (ОП) как организатора и координатора учебного процесса. Неясны и вопросы взаимоотношений руководителя программы с кафедрой, а также со структурными подразделениями университета.

За основной принцип новой модели управления образовательным процессом взято выполнение требований Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, которые при этом должны гармонизироваться с требованиями к подготовке студентов в ведущих университетах мира и одновременно учитывать потребности регионального рынка труда. Опираясь на международный опыт образования, Елена Гаффорова предложила систему, при которой будет действовать Институт руководителей образовательных программ. При этом ролью руководителя ОП станет создание и руководство работой коллегиального совещательного органа с участием преподавателей различных кафедр. Сообща они смогут сформировать перечень основных компетенций выпускников и рекомендуемых для их приобретения дисциплин, включаемых в учебный план.

По мнению автора проекта, это позволит сформировать «привлекательные» по содержанию для абитуриентов и преподавателей образовательные программы, снизить количество дисциплин, закрепленных за кафедрами, и избежать их дублирование в разных Школах, что, в свою очередь, повысит качество ОП.

В целом идеология проекта была одобрена, все участники подтвердили необходимость перехода на новую систему управления образовательным процессом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.