К ситуации с сокращением преподавателей в ДВФУ может подключиться Генпрокуратура

По сообщениям СМИ, в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) идут сокращения ставок преподавателей разных факультетов, а в Дальневосточном государственном гуманитарном университете заявляют о нехватке 36 млн рублей, выделенных на зарплаты преподавателей.

Депутат Госдумы, член Генсовета «Единой России» Владимир Бурматов берет на контроль ситуацию, сложившуюся в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) и Дальневосточном государственном гуманитарном университете (ДВГГУ).

По сообщениям СМИ, в ДВФУ идут сокращения ставок преподавателей разных факультетов. В ДВГГУ заявляют о нехватке 36 млн рублей, выделенных на зарплаты преподавателей, и о грядущем сокращении заработных плат. Профсоюз вуза просит руководство университета обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить, куда и на что тратятся деньги преподавателей. Кроме того, работники вуза выступают против присоединения ДВГГУ к Тихоокеанскому государственному университету (ТОГУ).

«Я попрошу надзорные ведомства разобраться в ситуации, сложившейся в ДВФУ и ДВГГУ, - сообщил Бурматов в комментарии ER.RU 15 апреля. - Если там действительно идет незаконное сокращение преподавателей университетов, расторгаются договоры или сокращаются зарплаты, то, считаю, по этим фактам должны быть приняты соответствующие решения».

По его словам, информация из университетов поступает очень противоречивая. «Те факты, которые просочились в средства массовой информации, вызывают беспокойство. Необходимо разобраться, что на самом деле там происходит», - заявил парламентарий.

«При необходимости я выеду в эти регионы и встречусь с трудовыми коллективами университетов, - сообщил Бурматов. - Помимо этого, мною будет направлен депутатский запрос на имя руководства вузов с просьбой разъяснить ситуацию и дать исчерпывающие комментарии по сложившейся проблеме». Он также не исключил, что к ситуации может подключиться Генеральная прокуратура РФ. «Впрочем, надеюсь, все удастся урегулировать на уровне ректоров вузов», - сказал депутат.

«Важно понять, чем обусловлена нехватка денежных средств, о которой говорится в заявлениях, опубликованных в СМИ. Если эти факты подтвердятся, то выяснить, чья это вина», - подчеркнул он. Бурматов напомнил, что недавно после проверки Генеральной прокуратуры по его депутатскому запросу выяснилось, что задержки выплаты стипендий в российских вузах произошли по вине Министерства образования. В этой связи он не исключил возможности недоработки Минобрнауки при распределении финансирования вузов.

«В любом случае, преподаватели не должны пострадать, - убежден парламентарий. - На мой взгляд, ни о каких необоснованных сокращениях не может идти речи, это просто недопустимо. Нельзя торпедировать учебный процесс, в том числе, сокращая заработные платы. Особенно с учетом того, что впереди приемная кампания, сессия, начало нового учебного года, которые всегда являются в вузах горячей порой».

«За развитием ситуации я буду следить очень внимательно», - заключил он.

ZRPRESS.RU, Владивосток.