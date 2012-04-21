Сотрудники «Приморского водоканала» вышли на городской субботник

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля, ZRPRESS. Сотрудники КГУП «Приморский водоканал» - 2350 человек - приняли участие в ежегодном весеннем субботнике.

В ходе субботника были приведены в порядок территории всех подразделений предприятия. В структуре «Примводоканала» не только 3 крупных гидроузла, расположенных в Шкотовском районе и пригороде краевого центра, но и десятки объектов на территории Владивостока и Артёма. Только во Владивостоке подачу воды обеспечивают почти 40 водопроводно-насосных станций и резервуаров чистой воды.

На всех объектах предприятия проводилось благоустройство территории, обрезка деревьев и кустарников, «генеральная уборка» в производственных помещениях. Убирался мусор, скопившийся за долгую зиму.

«Золотой Рог».