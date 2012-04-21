На Приморье надвигается мощный циклон

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля, ZRPRESS. По информации Приморского УГМС, утром и днем 22 апреля на юго-западе края, днем 23 апреля во Владивостоке и в южной половине края местами ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм за 12 часов и менее, который сохранится в ночь на 23 апреля.

На южном побережье ожидается сильный ветер 15-20 м/с, порывами 25 м/с. С 22.04.2012 по 23.04.2012 во Владивостоке, в южной и юго-западной половине края (Артёмовский, Партизанский, Находкинский, Уссурийский городские округа, ЗАТО Большой Камень и Фокино, Партизанский, Хасанский, Надеждинский, Шкотовский, Лазовский муниципальные районы), в связи с большим количеством осадков (15-49 мм за 12 часов и менее) при сильном ветре на побережье, порывами повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количества ДТП на трассах, с затруднением в работе всех видов транспорта, обрывом ЛЭП и линий связи, обрывом широкоформатных конструкций.

При неисправностях дренажной системы и ливневых канализаций возможно краткосрочное подтопление населенных пунктов дождевыми водами, в отдельных районах возможен выход малых рек из берегов с подтоплением пониженных участков местности, дорог местного значения, затруднением в работе ремонтно-восстановительных бригад, нарушением в работе системы ЖКХ.

«Золотой Рог».