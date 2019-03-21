www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.74 р. 100 JPY: 57.78 р.
EUR: 72.79 р. 10 CNY: 95.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

Администрация Владивостока расширяет штат сотрудников почти на 100 человек

21 Марта 2019, 15:42 | Владивосток

Около 1% расходов бюджета Владивостока в этом году пойдет на создание и содержание структур, которые с 1 мая примут на себя полномочия по распоряжению земельными участками на территории городского округа, собственность на которые не разграничена. Вероятнее всего, основная часть работы по выполнению данных функций отойдет в ведение управления муниципальной собственности администрации Владивостока.

Ассигнования на оборудование рабочих мест и увеличение штатной численности сотрудников ряда структурных подразделений администрации Владивостока и муниципальных казенных учреждений в связи с передачей городу полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 2019 году составят 179,9 млн рублей. В 2020 году на деятельность новых структур потратят 204,6 млн рублей, а в 2021 году – 185,9 млн рублей. Соответствующие изменения в бюджет Владивостока одобрены городскими депутатами 28 февраля. Для понимания масштаба затрат необходимо иметь в виду, что общий объем расходов казны города после проведенной корректировки составит около 17 млрд рублей.

Напомним, что принятый минувшей осенью краевой закон №363 определил, что с 1 января 2019 года полномочия по распоряжению земельными участками на территории Артемовского городского округа, а также Надеждинского и Шкотовского районов переходят к администрациям этих муниципальных образований. Владивостоку право распоряжения землей вернут после 1 мая – об отсрочке попросило руководство города, поскольку в связи с предстоящей передачей полномочий необходимо подготовить значительный штат сотрудников. Ранее, при обсуждении вопроса в Законодательном Собрании, речь шла о примерно 100 специалистах, которых необходимо не только нанять, но и где-то разместить.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: закон  кадры  земля  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј09:55, 22.03.2019#

    детям и внукам наших чиновников не идти же на ЗВЕЗДУ работать.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј09:55, 22.03.2019#

    детям и внукам наших чиновников не идти же на ЗВЕЗДУ работать.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru