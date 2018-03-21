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Горожане и гости Владивостока пожелали друг другу счастья

21 Марта 2018, 09:54 | Владивосток

Крепкие объятия и теплые пожелание на память – так отметили международный праздник День счастья во Владивостоке. Уличную акцию «Подари улыбку» провели на набережной Спортивной гавани специалисты и волонтеры городского молодежного центра. 

Во вторник, 20 марта, молодежь города решила поднять настроение всем случайным прохожим возле моря. Переодевшись в яркие костюмы сказочных героев, с желтыми воздушными шарами и плакатам со «смайликами» они подходили ко всем желающим и предлагали либо обняться, либо написать «добрые слова» на специальных листах.

Акция  «Подари улыбку» пришлась по душе не только горожанам, но и туристам из Южной Кореи, Китая, Америки и Японии. Гости города в знак признательности с удовольствием написали на память подросткам, что «счастье – это путешествие во Владивосток, семья и здоровье». По словам организаторов, это пожелания позже украсят молодежный клуб «Антресоль». 

– После школы пошла гулять на набережную, а тут встречаю позитивных людей. Очень здорово! Настроение моментально становится лучше на 100%! Так держать! – отметила горожанка Маша Игнатюк. 

– Жизнь-то одна, хочется что-то приятное, радостное, чтобы просыпаться легко, а на душе было светло. Молодежь молодец – порадовала, – поблагодарила горожанка Любовь Соколова.

Напомним, что международный День счастья – это молодой праздник, который был учрежден в 2012 году Генассамблеей ООН по инициативе небольшой горной страны – Бутан, национальное благосостояние граждан которой измеряется коэффициентом Валового Национального Счастья.
 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: владивосток  акция  счастье 
       



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