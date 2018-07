Во Владивостоке готова к открытию "Выставка университетов США"

Абитуриенты и их родители смогут напрямую обсудить любые вопросы с представителями восьми приемных комиссий американских вузов

Во Владивостоке 21 марта с 17.00 до 20.00 в зале «Даймонд» отеля «Хенде» пройдет «Выставка университетов США», организованная Консультационным центром EducationUSA при содействии Генерального консульства США.

Задача выставки – предоставить школьникам, студентам и их родителям возможность получить «из первых рук» информацию о поступлении в университеты и колледжи Америки. С этой целью во Владивосток прибывают представители приемных комиссий восьми ВУЗов США, которые готовы ответить на любые вопросы потенциальных абитуриентов.

«В современном мире обучение за рубежом стало реальной возможностью, и университеты Америки пользуются огромной популярностью у молодежи из самых разных стран, - говорит Генеральный консул США во Владивостоке Эрик Холм-Олсен. - Система образования США предлагает огромный выбор самых разных вариантов. Цены, специализации, условия для проживания, отдыха, занятий спортом, расположение кампуса, доступность общественного транспорта, климат – какие только вопросы не приходится учитывать абитуриентам и их родителям! Выставка должна помочь им принять правильное решение».

На «Выставке американских университетов» будет представлен самый широкий спектр возможностей американских вузов – от крупных университетов до школ и колледжей, специализирующихся в определенных областях знаний. Среди участников: California State University, Fullerton (Университет штата Калифорния, Фуллертон), Ohio State University (Университет штата Огайо), Savannah College of Art and Design (Колледж искусств и дизайна Саванны), NYU Polytechnic School of Engineering (Политехническая инженерная школа Нью-Йоркского Университета), Diablo Valley College and International Education Center (Колледж и Международный образовательный центр Диабло Вэллей), John Cabot University (Университет Джона Кэбота), University of Missouri - Kansas City - Henry W. Bloch School of Management (Школа менеджмента им. Генри Блоха Университета Миссури – Канзас). Среди участников выставки будет и колледж из города-побратима Владивостока – Tacoma Community College.

Столь же широк и выбор возможных направлений обучения, которые предложат участники выставки: точные и гуманитарные науки, инженерные специальности, управление, бизнес, финансы, экономика, различные творческие дисциплины (дизайн, искусство и т.д.)

«Уникальной чертой системы образования США является то, что в зависимости от региона, традиций и специализации очень качественные знания можно получить даже в небольшом колледже за довольно скромные деньги, - замечает Генконсул Эрик Холм-Олсен. – Кроме того, количество иностранных студентов в университетах США считается знаком престижа. Поэтому во многих американских ВУЗах существуют специальные программы грантов и стипендий, о которых можно будет узнать на выставке».

Посетители выставки также получат консультации, как во Владивостоке можно сдать экзамены, необходимые для поступления в университеты Америки - так называемые «стандартные тесты» TOEFL, IELTS, SAT, GRE, GMAT. Работники Генконсульства США во Владивостоке расскажут и ответят на вопросы о процедуре получения студенческих виз.

В рамках выставки запланирована встреча представителей вузов США с сотрудниками международных отделов университетов Владивостока и Уссурийска. Американские гости поделятся опытом рекрутирования иностранных студентов, организации их учебы и быта, ответят на вопросы о том, как можно заинтересовать американских студентов учебой в российских вузах.

Вход на выставку – свободный. Однако посетителям рекомендуют предварительно зарегистрироваться и ознакомиться с содержанием сайта http://www.educationusa.info/fairs/vladivostok2014/ В частности, на этом сайте можно найти полезные советы о том, как подготовиться к общению с представителями приемных комиссий и какие вопросы надо обязательно выяснить для принятия правильного решения.

ZRPRESS.Ru, Владивосток