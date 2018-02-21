Во Владивостоке один из самых проблемных автодорожных участков развяжут новым мостом

Об этом рассказал глава Владивостока Виталий Веркеенко на одной из встреч с жителями города, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Владивостока. Вопрос о движении в этом районе задал старший по дому Гамарника, 2. «У нас очень хороший двор, но вот соседство со Второй речкой доставляет хлопот, ее надо углублять. И автомобильный поток рядом очень плотный», – рассказал он.

По этой территории действия уже предпринимаются, ответил глава Владивостока.

«По многочисленным просьбам жителей города будем делать мостовой переход через Вторую речку, который развяжет движение в этом районе. Сейчас транспортный поток с Бородинской встраивается в плотное движение на проспекте 100-летия Владивостока. Автомобильный мостовой переход через речку позволит запустить его на другую сторону, минуя выезд на главную городскую магистраль. В том числе в этом районе предусмотрено поэтапное благоустройство, и чистить речку нужно. Уже в планах», – отметил Виталий Веркеенко.

Отметим, по мнению главы Владивостока Виталия Веркеенко, развитие дорожной сети – один из главных приоритетов для самого автомобилизированного города в стране.

«Владивосток остро нуждается в развитии транспортной инфраструктуры. Необходимо не только привести в порядок все существующие дороги, но и строить новые – объездные, дороги-дублеры, транспортные развязки. Хорошее подспорье в этом деле – федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», стартовавший в 2017 году, в который была включена Владивостокская агломерация, и его реализация будет продолжена. В этом году нам предстоит большой объем работ. Завершение очередного этапа приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» позволит улучшить ситуацию с транспортными потоками и ликвидировать еще ряд аварийно-опасных участков. В рамках последующих планируется внедрять на дорогах города интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры. Аналогичное решение – так называемые «умные» светофоры – предлагают и японские эксперты, специалисты компании Nikken Sekkei, разработавшие мастер-план комфортного Владивостока», – отметил глава города.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.