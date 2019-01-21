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Владивостокцы и гости города признались в любви популярной рыбе
В Приморье завершился первый Фестиваль корюшки (фото)
С 10 по 20 января во Владивостоке проходил первый Фестиваль корюшки. Мероприятие даже получило свой девиз: #корюшкаэтополюбви.
В рамках Фестиваля корюшки рестораны Владивостока - мероприятие поддержали 16 заведений общепита, в течение 10 дней предлагают гостям традиционное блюдо дальневосточной кухни - жареную корюшку - в классической и авторской подаче, при этом, оспаривая право питерской корюшки на первенство в российской гастрономии.
По правилам фестиваля фантазия шеф-поваров ничем не ограничена: уха, рыба под маринадом, с различными соусами, главное условие - в меню обязательно должна быть традиционная «жарёха». Вообще, своим символом корюшку считают жители Санкт-Петербурга - там ещё с петровских времен проходят тематические праздники. Но у Владивостока есть весомая причина перетянуть на себя одеяло: здешняя рыба более экологичная.
Фестиваль корюшки, как и фестивали наваги, мидий, тайги, стал частью годового календаря событий дальневосточной кухни.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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