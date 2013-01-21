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Следственное управление Приморского края подвело итоги минувшего года
Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю подвело итоги минувшего года.
Так, в 2012 году в суд направлено 1590 уголовных дела. Из них 83 уголовных дела возбуждены по преступлениям коррупционной направленности, 164 уголовных дела возбуждены по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних. В 2012 году правоохранительными органами Приморского края всего зарегистрировано 48067 преступлений, из них раскрыты41,3 процента, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Для следователей Следственного комитета расследование уголовных дел коррупционной направленности было и есть основное направление деятельности, в этой связи взаимодействие с администрацией Приморского края - неотъемлемая составляющая успеха общего дела», - сообщила старший помощник руководителя управления, майор юстиции Аврора Римская.
Следует отметить, что возросло доверие граждан к следственному управлению. Если в 2011 году в Следственное управление поступило 3020 обращений, содержащих сведения о преступлениях, то в 2012 году их стало уже 3257. Среди них есть и отклики на призыв «Следователь просит помочь» и «Сообщи о коррупции».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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