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Детсады могут остаться без нянь
Неожиданные очертания может принять борьба с коррупцией во Владивостоке, где группа родителей инициировала прокурорскую проверку по нарушению очередности приема детей в одно из дошкольных учреждений.
Дело в том, что заведующие детсадами, нарушая принятый в городе и крае порядок, набирают на работу нянь и воспитателей, обещая, что их дети будут приняты в детсады. В итоге - очередники отодвигаются. Если детей сотрудников во имя торжества закона исключат из детсадов, то есть вероятность, что могут закрыться не только отдельные группы, но и целые детсады, так как няни и воспитатели будут вынуждены сидеть со своими детьми дома.
Возможно, местные законодатели могли бы принять решение, чтобы узаконить прием детей персонала вне очереди, так как имеется решение по предоставлению им льготной оплаты. Известно, что в результате возможной «чистки» те дети, родители которых были приняты на работу в детсады на основании трудовых договоров, в которых прием детей был внесен отдельным обязательным пунктом, не пострадают. Эту норму защищает федеральное трудовое законодательство.
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