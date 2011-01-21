www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Детсады могут остаться без нянь

21 Января 2011, 10:45 | Владивосток

Неожиданные очертания может принять борьба с коррупцией во Владивостоке, где группа родителей инициировала прокурорскую проверку по нарушению очередности приема детей в одно из дошкольных учреждений.

Дело в том, что заведующие детсадами, нарушая принятый в городе и крае порядок, набирают на работу нянь и воспитателей, обещая, что их дети будут приняты в детсады. В итоге - очередники отодвигаются. Если детей сотрудников во имя торжества закона исключат из детсадов, то есть вероятность, что могут закрыться не только отдельные группы, но и целые детсады, так как няни и воспитатели будут вынуждены сидеть со своими детьми дома.

Возможно, местные законодатели могли бы принять решение, чтобы узаконить прием детей персонала вне очереди, так как имеется решение по предоставлению им льготной оплаты. Известно, что в результате возможной «чистки» те дети, родители которых были приняты на работу в детсады на основании трудовых договоров, в которых прием детей был внесен отдельным обязательным пунктом, не пострадают. Эту норму защищает федеральное трудовое законодательство.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru