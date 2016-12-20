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Японцы разработают новый облик Владивостока
Японская архитектурно-инжиниринговая компания Nikken Sekkei Ltd разработают мастер-план Владивостокского городского округа, в которой будет выражено стратегическое представление о развитии города, а также представлены профессиональные, структурированные предложения и механизмы по достижению этого видения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Соответствующий договор был подписан в рамках официального визита Президента России Владимира ПУТИНА в Японию.
На предварительном этапе японские специалисты проанализируют векторы социально-экономического развития Владивостока, демографические показатели, научно-промышленный потенциал, показатели жилищной обеспеченности, действующую и разрабатываемую градостроительную документацию, текущее положение дел во всех сферах городской жизни.
Мастер-план Владивостока будет включать схему функционального зонирования, предложения по работе с транспортными потоками, архитектурную концепцию облика города с углубленной разработкой отдельных наиболее важных городских территорий.
Досье «Золотого Рога»
Nikken Sekkei Ltd стабильно входит в пятерку лучших архитектурных бюро мира, в России присутствует с 2008 года. Головной офис компании находится в Токио. В России компания уже принимала участие в разработке проекта развития «новой» Москвы, мастер-плана редевелопмента территории бывшего завода «Москвич», новых городов-спутников Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а также района Красноярска.
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