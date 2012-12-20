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Во Владивостоке появится собственный рельсовый автобус
ОАО "Экспресс Приморья" (оператор пригородных пассажирских перевозок) совместно с администрацией Владивостока рассматривает вопрос о запуске нового маршрута по Корабельной набережной до станции Луговая.
"Мы его называем "нижний ход", - говорит гендиректор ОАО "Экспресс Приморья" Сергей КУЗНЕЦОВ. - Но для запуска этого маршрута нужно решить вопрос с поставкой рельсового автобуса (синоним или наименование автомотрис и дизель-поездов малой составности в один-четыре вагона. - Прим. авт.)".
Сергей Кузнецов напомнил, что в 2012 году был запущен проект "городская электричка", финансируемый из бюджета Владивостока.
"Этот маршрут будет оставлен в нашем расписании. Сегодня Дальневосточной железной дорогой рассматривается вопрос по строительству посадочной платформы на мысе Чуркина (сегодня электропоезд приходит на платформу Луговая - Прим. авт.), чтобы изменить курсирование электропоезда в удобное для пассажиров время", - сообщил глава "Экспресса Приморья".
Также компания в 2013 году планирует увеличить маршрутную скорость движения электропоездов на участке Владивосток – Угольная за счет проведения модернизации инфраструктуры. В настоящее время на этом участке время движения составляет порядка 55 минут. На сколько удастся сократить показатель, пока неясно.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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