Во Владивостоке ответственный за строительство океанариума взят под стражу

Андрея Поплавского задержали прямо в больнице.

Директор ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Андрей ПОПЛАВСКИЙ по решению суда заключен под стражу.

Выездное заседание Ленинского районного суда Владивостока проходило непосредственно в больнице, куда Андрея Поплавского госпитализировали после того, как он сослался на недомогание. После встречи с силовиками.

Андрей Поплавский на данный момент задержан на два месяца, сообщили адвокаты. Когда и куда его переведут из больницы, пока неизвестно. Следствие ходатайствует о его аресте. По сообщению СК Р, в доме Поплавского проведен обыск, изъяты коллекция орденов, а также коллекция дорогих часов на сумму порядка 5 млн рублей. Установлено и другое имущество, принадлежащее подозреваемому. Приняты меры к возмещению ущерба.

Как уже сообщал "Золотой Рог", силовики пришли за чиновником после очередного посещения президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ строящегося уже несколько лет приморского океанариума дальневосточного отделения РАН.

Следственный комитет подозревает директора ФГУП в мошенничестве на 40 млн рублей. Кроме того, следствие подозревает в афере почти на 2 млрд рублей сотрудников омского ООО "НПО "Мостовик", которое вело строительство.

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" на острове Русский должен стать одним из крупнейших подобных объектов в мире. Его площадь превысит 30 тыс. квадратных метров. В нем смогут разместиться 15-18 тыс. особей, 500-600 видов живых организмов, обитающих в разных морях и океанах планеты, а также в реке Амур, озерах Байкал и Ханка.

Изначально океанариум планировалось открыть к началу саммита АТЭС-2012, но дата его ввода в эксплуатацию несколько раз переносилась. Последний срок истек в сентябре этого года.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.