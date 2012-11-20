Во Владивостоке недвижимость ДВФУ пока не продается

В дальнейшем процесс «высвобождения» зданий будет идти поэтапно. По крайней мере, три года - 2013-2015 гг. Такой «размеренный» переезд позволит минимизировать его экономические издержки и, с другой стороны, принести определенную выгоду от продаж. Постепенная их распродажа позволит реализовать их более выгодно, чем при «оптовом выбросе». К тому же выгоднее продавать во время экономического подъема, а не в нынешней кризисной для мира ситуации. Это немаловажно, потому что именно на вырученные от этой продажи средства в дальнейшем предполагается строить вторую очередь объектов ДВФУ на острове Русский. Естественно, среди покупателей будут подыскиваться наиболее щедрые.

Особенно ценные здания в центре Владивостока, являющиеся памятниками архитектуры и истории, ДВФУ планирует сохранить за собой - на ул. Пушкинской, Суханова и Октябрьской. Кроме того, за собой же университет сохранит и некоторые общежития, «материковая» потребность в них будет оставаться и впредь.

Энергетический саммит АТЭС, который, как заявил премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ, должен состояться во Владивостоке в марте 2013 года, будет проходить в комплексе ДВФУ на о. Русский.

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог".