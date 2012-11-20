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Во Владивостоке пройдет акция "День Звонка"
Акция проходит в рамках ежегодной международной кампании «16 дней против насилия». Ее главный смысл – профилактика жестокого обращения в семье, в том числе психологического насилия. В доверительной беседе специалисты готовы помочь взрослым и детям, пострадавшим от домашних тиранов, попавшим в трудную ситуацию и не имеющим возможность самостоятельно решить проблему, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
По информации специалистов ПЦСОН, «День звонка» уже прошел во многих муниципальных образованиях Приморья. Чаще всего жители края обращаются за консультацией по социальным, правовым, педагогическим, медицинским вопросам, в том числе и по проблеме алкоголизма и наркомании. Вместе с тем, есть обращения и от тех, кто физически и морально страдает от действий домашних.
Сотрудники центра убеждены в необходимости такой работы. Ежегодный опыт проведения подобных акций показывает, что своевременная консультация специалиста, полученная по телефону, – это первый шаг на пути выхода человека из кризиса. Всех, кому необходима такая помощь, приглашают позвонить по телефонам во Владивостоке: (423)260-43-19; (423)260-44-12, с 11:00 до 15:00.
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