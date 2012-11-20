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Во Владивостоке пройдет акция "День Звонка"

20 Ноября 2012, 23:58 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября, ZRPRESS. 24 ноября Приморский центр социального обслуживания населения проводит акцию «День звонка». На все вопросы, касающиеся домашнего насилия, социального неблагополучия, взаимоотношений между родителями и детьми готовы бесплатно ответить специалисты по социальной работе, правоохранительных органов, здравоохранения, нарколог, психологи.

Акция проходит в рамках ежегодной международной кампании «16 дней против насилия». Ее главный смысл – профилактика жестокого обращения в семье, в том числе психологического насилия. В доверительной беседе специалисты готовы помочь взрослым и детям, пострадавшим от домашних тиранов, попавшим в трудную ситуацию и не имеющим возможность самостоятельно решить проблему, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По информации специалистов ПЦСОН, «День звонка» уже прошел во многих муниципальных образованиях Приморья. Чаще всего жители края обращаются за консультацией по социальным, правовым, педагогическим, медицинским вопросам, в том числе и по проблеме алкоголизма и наркомании. Вместе с тем, есть обращения и от тех, кто физически и морально страдает от действий домашних.

Сотрудники центра убеждены в необходимости такой работы. Ежегодный опыт проведения подобных акций показывает, что своевременная консультация специалиста, полученная по телефону, – это первый шаг на пути выхода человека из кризиса. Всех, кому необходима такая помощь, приглашают позвонить по телефонам во Владивостоке: (423)260-43-19; (423)260-44-12, с 11:00 до 15:00.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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