Наноструктурное материаловедение — перспективная область международного сотрудничества ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, ZRPRESS.

— В качестве объектов исследования были выбраны типичные для лаборатории образцы: перспективные наноструктуированные магнитооптические материалы — тонкие пленки силицида железа на кремнии. Кстати, это совместная разработка ДВФУ и ИАПУ ДВО РАН. Также задействовали пленки для магнитных экранов аэрокосмических устройств на основе аморфных и нанокристаллических сплавов, — рассказал Евгений Пустовалов. — За три сессии по 4 часа работы мы исследовали 6 образцов и получили уникальные результаты по структуре, размерам и составу интерфейсных слоев с субатомным разрешением, что позволило определить тип нанокристаллической структуры и внести предложения по коррекции технологии осаждения слоев для получения структур с заданными служебными свойствами.

Были получены и другие уникальные данные о морфологии, атомной структуре и химическом составе дефектов в сплавах, что позволит определить степень влияния атомной структуры и дефектов на свойства пленок — материала для магнитных экранов аэрокосмических устройств. В настоящее время производится обработка полученных материалов, моделирование микроструктуры и подготовка результатов исследований к публикации.

Евгений Пустовалов обсудил перспективы сотрудничества в области структурного материаловедения с руководителем токийского университета Мицуи Ямасита. Японскую сторону наиболее интересуют исследования атомной структуры материалов источников тока сверхвысокой емкости. Ученые договорились о следующей встрече и обсуждении дальнейших шагов по проведению совместных исследований в этой области, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Кроме того, сотрудник лаборатории ДВФУ провел переговоры с профессором Виктором Крысановым, представителем Департамента информационных и коммуникационных наук университета Рицумейкан, крупнейшего частного технического университета Японии. В результате встречи достигнута договоренность о том, что аспиранты и магистранты кафедры компьютерных систем ШЕН ДВФУ в тестовом режиме смогут стать слушателями курса Global Software Engineering в системе трехстороннего дистанционного обучения. В эту систему входят университет Рицумейкан, Томский университет управления и радиоэлектроники и Швейцарский центр социологических исследований.