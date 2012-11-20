Методику преподавания МГТУ имени Баумана намерены освоить в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября, ZRPRESS.

Тема научных интересов Сергея Фадюшина – системы и приборы оценки функционального состояния органов человека. В ходе стажировки доцент собрал и проанализировал обширный материал.

– Заявленной темой занимаются не только ведущие университеты нашей страны, но и международные университеты: например, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Особый интерес у меня вызвал рефлексо-диагностический комплекс, разработанный учеными «Бауманского» университета. Работа этого комплекса основана на измерении электрического адмиттанса, то есть, проводимости биологически активных точек человека. Он позволяет оценивать физиологическое состояние человека и его здоровье, – рассказал Сергей Фадюшин.

Доцент также рассказал об особой методике преподавания в МГТУ им Баумана. По его словам, она реализует принцип «образование через науку», признанный во всем мире как «русский метод обучения инженеров». Этот метод заключается в углубленном изучении фундаментальных наук в сочетании с профессиональной практической подготовкой.

Поэтому логичным продолжением семинара стали доклады студентов и аспирантов Школы естественных наук. Молодые ученые обсудили вопросы по темам «Системный подход в оценке функционального состояния организма человека», «Средства и методы определения функционального и психо-эмоционального состояния человека», «Кожно-гальваническая реакция», «Электрический адмиттанс точек акупунктуры», «Биотехнические системы управления».

– Тема моего доклада – «Кожно-гальваническая реакция». Мне было интересно разбираться в том, как кожа реагирует на разные состояния человека, на чем основан этот внутренний механизм, – рассказала студентка 3 курса Дальнереченского филиала ДВФУ Ксения Форкина.

– Для меня семинар представляет интерес и с точки зрения науки, и с точки зрения методики преподавания. Тема довольно зрелая, поэтому вдвойне интересно, что нового у коллег в МГТУ им.Баумана. С другой стороны, наша кафедра в ДВФУ очень молода, студенты всего несколько лет как начали писать действительно интересные дипломные работы. Думаю, лет через пять «бауманские» методы дадут свои плоды, и наша наука выйдет на новый виток развития. Поэтому, несомненно, Сергей Геннадьевич привез ценный опыт из поездки, – подытожил Андрей Волков, ассистент Инженерной школы ДВФУ, младший научный сотрудник лаборатории экологической нейро-кибернетики НИЦ «Арктика» ДВО РАН.

По словам Сергея Фадюшина, в следующем году ожидается визит в ДВФУ профессора из Московского государственного технического университета им.Баумана. Таким образом, сотрудничество между двумя университетами станет более тесным, сообщает пресс-служба ДВФУ.

