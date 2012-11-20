ДВФУ занял первое место на международной конференции

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ZRPRESS.

Кроме того, делегации ДВФУ, которую возглавляет ректор Сергей Иванец, были присуждены награды по еще целому ряду номинаций творческого конкурса: третье место в номинации «Самое креативное корпоративное видео» (Most creative corporate institution video), второе место в номинации «Лучшая брошюра, направленная на привлечение иностранных студентов» (Best international student recruitment brochure). Кроме того, в рамках экспозиции ДВФУ представил большой выставочный стенд с информацией о приоритетных направлениях деятельности университета, сообщает пресс-служба ДВФУ.

– Дальневосточный федеральный университет, впервые принимающий участие в Конференции QS, сумел серьезно заявить о себе, – говорит представитель делегации ДВФУ, руководитель аналитической группы отдела стратегического прогнозирования университета Андрей Ремезков. – Мы получили самое большое количество наград среди всех участников. Благодарим экспертов QS за высокую оценку деятельности университета, а также студентов, преподавателей и сотрудников ДВФУ, принимавших участие в съемках видеоролика о вузе, подготовке брошюры для иностранных студентов и в создании выставочного стенда.

Напомним, что согласно Программе развития ДВФУ, к 2019 году университет планирует войти в TOP-300 рейтинга QS. В 2012 году Дальневосточный федеральный университет впервые вошел в рейтинг ведущих университетов мира британского агентства QS (QS World University Rankings 2012). ДВФУ начал свое движение в рейтинге лучших вузов с позиции «601+». Выше ДВФУ оказались только девять российских университетов, а лидером ежегодного рейтинга стал Массачусетский технологический институт (MIT).