www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.75 р. 100 JPY: 60.52 р.
EUR: 79.17 р. 10 CNY: 98.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

ДВФУ занял первое место на международной конференции

20 Ноября 2012, 11:49 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ZRPRESS. Дальневосточный федеральный университет занял первое место по результатам самопрезентации в рамках Восьмой международной конференции-выставки QS-APPLE, которая проходит с 14 по 16 ноября в Индонезии. Из более чем 200 участников конференции-выставки организаторы присудили Главный приз (Best overall winner) именно ДВФУ, который также был удостоен титула QS Creative Idol.

Кроме того, делегации ДВФУ, которую возглавляет ректор Сергей Иванец, были присуждены награды по еще целому ряду номинаций творческого конкурса: третье место в номинации «Самое креативное корпоративное видео» (Most creative corporate institution video), второе место в номинации «Лучшая брошюра, направленная на привлечение иностранных студентов» (Best international student recruitment brochure). Кроме того, в рамках экспозиции ДВФУ представил большой выставочный стенд с информацией о приоритетных направлениях деятельности университета, сообщает пресс-служба ДВФУ.

– Дальневосточный федеральный университет, впервые принимающий участие в Конференции QS, сумел серьезно заявить о себе, – говорит представитель делегации ДВФУ, руководитель аналитической группы отдела стратегического прогнозирования университета Андрей Ремезков. – Мы получили самое большое количество наград среди всех участников. Благодарим экспертов QS за высокую оценку деятельности университета, а также студентов, преподавателей и сотрудников ДВФУ, принимавших участие в съемках видеоролика о вузе, подготовке брошюры для иностранных студентов и в создании выставочного стенда.

Напомним, что согласно Программе развития ДВФУ, к 2019 году университет планирует войти в TOP-300 рейтинга QS. В 2012 году Дальневосточный федеральный университет впервые вошел в рейтинг ведущих университетов мира британского агентства QS (QS World University Rankings 2012). ДВФУ начал свое движение в рейтинге лучших вузов с позиции «601+». Выше ДВФУ оказались только девять российских университетов, а лидером ежегодного рейтинга стал Массачусетский технологический институт (MIT).

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru