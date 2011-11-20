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Саммит АТЭС - 2012
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Федеральная таможенная служба посетила объекты саммита АТЭС-2012 на о. Русский

20 Ноября 2011, 18:38 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября, ZRPRESS. Во Владивостоке на о. Русский, где ведется строительство Дальневосточного Федерального Университета, побывала делегация Федеральной таможенной службы во главе с советником руководителя ФТС Борисом Шукркиным.

Представители Федеральной таможенной службы в сопровождении заместителя генерального директора Дальневосточного филала ЗАО «Крокус» Ярослава Воскресенского начали свой визит на полуострове Саперный с осмотра таможенного пункта пропуска «Поспелово». Он оборудован прямо на причале и позволяет оформлять грузы, предназначенные для строительства, непосредственно на Русском острове. В пункте пропуска постоянно находятся представители пограничной и таможенной службы, оборудован склад временного хранения грузов. Стройматериалы и оборудование доставляют на грузовой причал Русского острова, который был построен специально для подготовки к саммиту АТЭС 2012 года.

Также представителям ФТС показали таунхаусы, построенные компанией «Крокус» специально для жителей Русского острова, которые отказались переселяться на материк. Как рассказал Ярослав Воскресенский, «для каждой семьи в этих таунхаусах построен отдельный вход. Средняя площадь квартир – от 80 до 120 квадратных метров. Компания также взяла на себя благоустройство придомовой территории – проложена дорога к пляжу, оборудована детская площадка».

Советник руководителя ФТС Борис Шукркин осмотрел типовую комнату студенческого общежития и президентский номер, где в 2012 году будут жить главы государств, а после саммита АТЭС-2012 – профессорско-преподавательский состав ДВФУ. Также членам делегации показали залы заседаний, где пройдут встречи глав 21 государства в рамках саммита АТЭС. Как отметили представители компании «Крокус», во все корпуса подано тепло, поэтому с наступлением холодов работы по отделке помещений продолжаются в обычном режиме. В частности, в конференц-центре сейчас завершается внутренняя отделка и идет установка эскалаторов. Жилые корпуса готовы на 95-97%. Также рабочие продолжают благоустройство территории кампуса и лесопарковой зоны. Строительные работы на всех объектах кампуса ДВФУ будут полностью завершены уже в декабре этого года. Генеральный подрядчик компания «Крокус» сдает все объекты «под ключ» - с внутренней отделкой, мебелью, телефонной связью, линиями Интернета и другим необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба ДВ филиала ЗАО "Крокус", генерального подрядчика строительства кампуса ДВФУ.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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