Опрос ZRpress: Подписываетесь ли вы на газеты и журналы?

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке продолжается подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2012 года. Сегодня у каждого есть выбор: можно получать газету из почтового ящика или купить ее в киоске, прочитать новости в интернете или включить телевизор, плюс время проведенная в автомобильных пробках – радио расскажет обо всем. И все же, планируют ли владивостокцы найти в своих почтовых ящиках свежий номер газеты или же только "свежие" квитанции по коммунальным платежам? Об этом ZRpress спросил у горожан.

Анастасия, студентка:

- Нет. Есть интернет-ресурсы и телевидение. Зачем тратить лишние деньги на макулатуру? Если какая-то газета нужна, можно пойти и купить. Сейчас выписывать что-то не актуально.

Элеонора, бухгалтер:

- Я выписываю газету «Владивосток» и « Комсомольскую правду» уже 10 лет, что стало неизменной традицией в моей семье. Считаю, что печатное издание больше несет пользы, чем интернет и телевидение. Во-первых, для глаз это не так вредно, а во-вторых, на новости по телевизору можно не успеть или случайно пропустить эфир, а газету можно читать в любое удобное время.

Оксана, молодой специалист:

- Нет, предпочитаю покупать по желанию в киосках. А с нашими ящиками в доме, подпишешься и не сыщешь потом. И опять же это стабильная оплата, а всё со временем надоедает. Лучше по желанию и настроению купить ту газету, которая тебя интересует.

Маргарита, студентка ДВФУ:

- Я - нет, но мой дедушка выписывает "Арсеньевские вести" и "Аргументы и факты". Он советский человек, у него привычка получать информацию из прессы, якобы, проверенного источника, которому можно доверять и даже нужно. Я читаю новости и все, что мне интересно, в интернете, плюс газеты и журналы - это бумага, а на земле и так мало деревьев.

Мария, домохозяйка:

- На газеты не подписываюсь, но регулярно покупаю «Антенну». Журналы покупаю изредка. Я, может, и подписалась на интересующее меня издание, но проблема в их получении, у нас почтовые ящики в подъезде разломаны.

Светлана Федоровна, инженер-строитель:

- Да, обязательно выписываю газету «Владивосток». Это привычка еще с детства, в доме всегда должна быть газета. Хоть одну, но буду выписывать. Мне очень нравится доставать газету из почтового ящика, а для чего он еще нужен? Для меня удовольствие сесть в кресло и читать, держа в руках газету. Также я могу вернуться к ней на выходных, если что-то пропустила. Газета, для меня - это неотъемлемая часть, а новости из телевидения и интернета это дополнительно.

Татьяна, психолог:

- Нет, не подписываюсь, потому как живу на съёмной квартире. А всю интересующую информацию, зачастую читаю в интернете.

Алина Константиновка, индивидуальный предприниматель:

- Нет, потому что нуждаюсь в оперативной информации, и мне удобно ее получать в интернете. Зашел на сайт любого издания и сразу узнал все, что тебя интересует. Это легче и быстрее. Допустим, я читаю определенные рубрики, я знаю точно, что всю газету читать не буду, а зачем тогда мне лишняя макулатура…

Галина Анатольевна, пенсионерка:

- Да, я выписываю газету «Владивосток» уже около 15 лет. Это приморская газета, из которой я узнаю, что происходит в моем родном городе. Я привыкла читать газету. Конечно, также узнаю новости из телевизора, но считаю что в газете они более точные.

Ксения, менеджер:

- Я - нет, но мои родители выписывают. Сама же я чаще люблю читать журналы. Я не подписана на глянцевое издание, но хоть раз в два месяца покупаю. Конечно, я могу посмотреть желанный номер в интернете, но держать в руках его намного приятнее, чем смотреть на монитор компьютера.