Опрос ZRpress: А вы остаетесь во Владивостоке или…?

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября, ZRPRESS. За девять месяцев 2011 года из Приморского края на постоянное место жительства в другие регионы России уехали 14601 человек, в другие страны – 538. О чемоданном настроении жителей Приморья и Владивостока сегодня активно говорят СМИ, политики и сами приморцы. Zrpress с надеждой задал владивостокцам вопрос: "А вы остаетесь во Владивостоке?" И судя по ответам молодежи столицы Приморского края, настроение "где родился, там не пригодился" крепнет с каждым днем…

Мария, студентка:

- Пока я учусь во Владивостоке, уезжать не собираюсь. Люблю море, люблю город, мне ничто его не заменит. Не верю в нытье, что где-то там лучше. Считаю, что всё зависит от человека и от его действий. В дальнейшем, опять-таки уезжать навсегда не собираюсь. А планов где-то побывать, мир посмотреть, поучиться или поработать много, но не навсегда.

Оксана, менеджер по туризму:

- Я точно не остаюсь, уезжаю в следующем году. В основном, потому что не вижу для себя во Владивостоке карьерного роста по своей специальности. Да и условия для жизни у нас пока никакие, все очень дорого, с жильем проблемы, а зарплаты недостаточные.

Антонина, молодой специалист:

- Я отношусь очень хорошо к Владивостоку. Динамичный и развивающийся город, в конце концов, родной край. Однако его удалённость от центра, высокие цены на квартиры, да и на всё остальное, делают проживание в этом городе экстремальным. Отток людей из Владивостока вполне обоснован. Ни для кого не секрет, что можно жить и лучше, и дешевле в других странах и в центре России, я бы и сама уехала в Германию, но здесь у меня любимый человек.

Марина, выпускница вуза:

- Я не останусь во Владивостоке. После получения диплома, уезжаю в западную часть России, в моем случае - в Санкт-Петербург. Не потому что это вторая столица, просто там больше возможностей для меня как специалиста. Я уже проходила собеседования и у меня есть пара вариантов. Там продукты и вещи дешевле, плюс ко всему, рядом Европа, возможность путешествовать. Также культурная жизнь гораздо насыщеннее, и как ни странно дешевле, а культура и общение с гражданами других стран это важно для меня. Особенно приятный фактор - это чистота и отсутствие дичайших пробок, они там конечно есть, но с нашими пробками не сравнить.

Михаил, менеджер сотовой связи:

- Сейчас нет, но если появится возможность переехать в другой город или страну, то надо уезжать. Перспектив во Владивостоке ни в плане работы, ни в плане проведения времени (увеселительные заведения, музеи, театры) нет. И что будет с городом после саммита АТЭС-2012, если он будет, конечно, не совсем понятно. Надо уезжать.

Софья, будущий востоковед:

- Я не могу точно сказать, уеду я из Владивостока или нет, но если останусь в России, то во Владивостоке. Планирую работать в Корее. Я не знаю, почему люди покидают наш город или меняют его на другой город России. Думаю, многих привлекают привилегии в центральной части нашей страны: карьерный рост, возможность ездить в Европу по низким ценам, продукция дешевле на 30 процентов. Я бы не предпочла Владивостоку Питер или Москву.



Если уезжать, то уезжать из России.

Потому что страна одна, лучше

в другом городе России не будет.

Светлана, фотограф, журналист:

- Пока остаюсь, а как только появится первая возможность уехать куда-либо, то я ей сразу же воспользуюсь, и меня не остановит тот факт, что здесь всё и все. Я хочу жить в комфортных для себя условиях и наслаждаться каждым днем, видом и приятной атмосферой вокруг, хорошими людьми. Многие уезжают, потому что нет никаких условий для комфортного житья, нет возможности нормально зарабатывать, бешеные цены на жилье, в других странах можно купить маленький личный домик в несколько раз дешевле, чем купить квартиру во Владивостоке. Ценность жизни совсем низкая.

Анатолий, студент:

- До окончания учебы, конечно, я останусь. Дальше я не знаю, как повернется жизнь, но желание уехать в более перспективный город есть.



Ведь здесь все куплено.

Никита, курсант:

- Я остаюсь во Владивостоке, потому что это мой родной город, я здесь родился и вырос. Здесь моя семья, мои друзья и знакомые, я очень сильно связан родственными узами. Здесь место моего взросления. Не менее важным является, то, что я учусь в местном университете и мне предстоит его окончить. Конечно в ближайших планах на будущее -уехать из города, вырваться из его объятий и попробовать себя проявить, реализовать на Западе нашей страны, но не исключаю и такого, что это будет временно и в итоге я вернусь в родные места. Да, многие уезжают из Владивостока, так как здесь сейчас ловить нечего. Получив образование, все пытаются и хотят себя реализовать в лучших условиях, нежели здесь. Во Владивостоке нет возможности для реализации молодых специалистов, если у тебя нет денег, связей или каких-то подхватов в той сфере, где собираешься работать. Не устраивает и состояние экологии, которое с каждым годом ухудшается. Высокие цены на жилье, вызванные спецификой географического и экономического расположения. Проблемы трудоустройства, низкие зарплаты, слабая инфраструктура, нашествие гостей из ближнего азиатского зарубежья. Проблемы типичные для большинства регионов нашей страны, но, несмотря на все "за" и "против", мы остаемся здесь, мы живем или, по крайней мере, стараемся жить, а не выживать в данных условиях. Как говорится, «где родился, там и пригодился».

Соня, фотограф:

- Я не раз уже задумывалась о том, что будет дальше, захочу ли я уехать в другой город или же Владивосток, это то место, где я буду заниматься карьерой, создавать семью, проживу долгую жизнь и встречу старость. Ответа нет. С одной стороны, я очень люблю Владивосток, его безумный жизненный ритм я не готова променять на размеренность в маленьких городах. Я люблю спешить куда-то, чувствовать, что я что-то не успеваю и спешить еще больше. Но с другой стороны, все мы (не только я) не любим пробки, а ведь Владивосток без них - не Владивосток. Владивосток - это полный амбиций и стремлений «человек». Вот так я его вижу. Он открыт для новых людей, в нем столько непознанного и неизвестного, и в то же время он родной и привычный. Владивосток открывает большой спектр возможностей молодому поколению и действительно здесь есть, где развернуться. Но зная себя, я понимаю, что рано или поздно я могу исчерпать те возможности, которые мне даст этот город. Мне захочется новых открытий, и как бывало и раньше, я отправлюсь в путь. Это на самом деле очень интересно - каждый раз начинать сначала, а жить и работать постоянно там, где все уже итак прекрасно, в конце концов, становится скучно. Что и как будет сложно сказать. Я не могу наверняка знать, что будет завтра. Могу сказать одно, пока этот город мной не покорен, я ни куда не уеду.

Людмила, инженер:

- Я живу в городе Владивостоке давно. Здесь мои родные и друзья. Город мой красивый, морской, колоритный. Уезжать отсюда не хочу. Но самая главная мечта в моей в жизни – путешествовать по центральным городам России и Европы не осуществлена на сегодня. Это очень дорогое удовольствие для жителей Приморского края. Во Владивостоке очень дорогая жизнь, низкая зарплата, жилищный вопрос стоит открытым для многих, качество услуг в сфере образования, медицины, тоже желает лучшего. В любом возрасте хочется стабильного материального и социального положения. Мой оптимистичный характер дает мне силы не унывать, верить в себя. Я себя тешу надеждой - в Санкт-Петербурге и Париже я обязательно побываю.



