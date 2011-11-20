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Ротация руководителей терорганов МВД призвана усилить борьбу с коррупцией
В рамках беседы с преподавателями и курсантами Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел России были затронуты вопросы, которые интересуют не только преподавателей - уже состоявшихся сотрудников органов внутренних дел, но и курсантов – будущего современной полиции.
Владимир Кикоть сделал акцент на нормативно-правовой базе, в соответствии с которой будет действовать и развиваться обновленная система Министерства внутренних дел России.
Вот что отметил Владимир Кикоть: «На данный момент рассмотрены и приняты два новых Федеральных закона, регламентирующих с разных сторон службу в органах внутренних дел: уже вступивший в законную силу Закон Российской Федерации «О полиции», а также Закон РФ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающий в силу с 1 января 2012 года.
Кроме того, уже находится на рассмотрении в Государственной Думе проект Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации», который разработан также в рамках проводимой реформы МВД. Данный законопроект регулирует правоотношения, связанные с поступлением на службу в органы внутренних дел, её прохождением и прекращением, а также с определением правового статуса сотрудника органов внутренних дел. Впервые на законодательном уровне устанавливается контрактная основа правоотношений между Российской федерацией и сотрудником ОВД. Контракт заключается при поступлении на службу в ОВД, при назначении на должность или восстановлении в ней, а также при зачислении в ведомственное образовательное учреждение.
Одной из основных идей законопроекта является законодательное отнесение службы в органах внутренних дел к федеральной государственной службе. В документе подробно регламентируется правовое положение сотрудника как федерального государственного служащего.
Среди прочих положительных аспектов данного законопроекта и нормы, регламентирующие повышение квалификационных требований к должностям сотрудников органов внутренних дел. Это касается уровня профессионального образования, степени владения профессиональными навыками, а также состояния здоровья сотрудников. Вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение отдельных категорий должностей.
Закрепляется обязанность сотрудников ОВД по представлению декларации о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Решен вопрос и с ротацией руководителей территориальных органов МВД России, что послужит усилению антикоррупционной составляющей. Ротация будет осуществляться по истечении зафиксированного в контракте периода пребывания в замещаемой должности (до шести лет).
Помимо прочего, проект предусматривает увеличение предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел на пять лет. Данное нововведение, с одной стороны, упростит действующую процедуру продления службы, а с другой – сохранит право сотрудника на пенсию по достижении двадцати лет выслуги. Подобный подход позволит сохранить наиболее опытных сотрудников и сократить нагрузку на кадровый аппарат и медицинские учреждения. Как и в Федеральном законе «О полиции», в законопроекте существенно усилен контроль со стороны общества. Помимо ведомственного контроля предусмотрен государственный надзор специально уполномоченных органов и органов прокуратуры Российской Федерации.
Я уверен, что появление законодательных нововведений послужит укреплению дисциплины и правового контроля в рядах личного состава, что в свою очередь скажется на профессиональной деятельности сотрудников, а в сумме – на результат работы право охранительных органов в целом».
Владимир Яковлевич также рассказал присутствующим об имеющихся филиалах образовательного учреждения МВД, а также с интересом осмотрел музей и аудитории Владивостокского филиала института МВД и пообещал проводить встречи с сотрудниками и курсантами регулярно.
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