Сразу в нескольких районах Владивостока отключат холодную воду (список адресов)

В середине предстоящей рабочей недели во Владивостоке запланирован ряд отключений холодной воды, сообщает Zrpress.ru со ссылкой на сайт Примвода.

Отключения водоснабжения на 21.10.2014

Отключение с 00:00 до 06:00 в связи с заменой водопровода на Народном пр-те 2

Дома: Народный пр-т 2-28, 17-29, Бульварная 15, Писаревская 6/8

Отключения водоснабжения на 22.10.2014

Отключение с 09:00 до 17:00 в связи с заменой ПГ на Шошина 37

Дома: Карбышева 54, Шошина 37, 39, 41

Отключения водоснабжения на 23.10.2014

Отключение с 09:00 до 22:00 в связи с переврезкой водопровода на Днепровской

Дома: Камская ч/с, Неманская ч/с, Рионская ч/с, Днепровская 21, 21а,б,в,д, 23, 25, 25а,д, 27, 27а, 29, 40, 40а, 97, Вострецова 38, 45, 47

ZRPRESS.RU, Владивосток.