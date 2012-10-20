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Елена Рауд: Перелом в настроениях - главный итог саммита АТЭС
- В настоящий момент мы пока наблюдаем настроение разочарования у очень многих экспертов, обсуждающих саммит. Общеизвестно, что источник всех разочарований - это несбывшиеся ожидания. Когда задаю вопрос «А что вы ожидали?», точных ответов не получаю. Скорее всего, не было у нас внятных целей, кроме как не опростоволоситься перед высокими гостями. По мере достижения этой цели старались размышлять о последующем применении, содержании, развитии объектов и идей саммита АТЭС.
И тем не менее, несмотря на этот явно «русский» подход, территория получила толчок в развитии, обусловленный следующими основными эффектами. В первую очередь, это увеличение туристического интереса (если пока и небольшое, но обнадеживающее на будущее новыми дорогами, мостами, отелями, очистными сооружениями, доступными территориями), повышение привлекательности края в глазах федеральных компаний, что, безусловно, даст дополнительные инвестиции (Приморьем стал больше интересоваться бизнес из центра, в последнее время наше кадровое агентство получило от московских компаний несколько интересных заказов на подбор проектных менеджеров на открываемые бизнесы).
Да, еще до конца не решены логистические региональные задачи, но они, как минимум, обозначены, чему тоже очень способствовал саммит. Собственно, сам этот форум, по-моему, подвел черту под нашими мучительными порой размышлениями о предназначении края. Уже даже скептики понимают, что главная роль Приморья - быть логистическим азиатским центром России. Если думать о дальнейших инвестициях, то сделаны они должны быть именно в логистику - в первую и главную очередь!
Конечно, архиважный фактор - это реформирование университета. Я лично свои «постсаммитовские» прагматичные надежды в основном возлагаю именно на ДВФУ.
Но главный эффект от саммита вижу во влиянии на мышление людей. Все-таки уменьшился отток в центральные регионы, многие приморцы возвращаются или хотят вернуться. Намного легче рекрутируются кандидаты из Москвы. Ушли какие-то «безнадега» в настроениях людей, не видевших ранее никаких перспектив у края, вялость, безынициативность. Мы видим больше оптимизма, предпринимательских идей. Саммит, если и не создал ощутимо новые рабочие места, то однозначно способствовал удержанию населения в крае просто через демонстрацию властью небезразличия к нашим окраинам. Более того, считаю, что энергетика строек стимулировала всю бизнес-среду к активности. Перелом в настроениях - и есть главный итог саммита.
Если этим ресурсом правильно распорядиться, то именно он может стать мощным источником развития территории дальше. Для этого мы ждем от власти пусть всего несколько, но очень конкретных, поддерживающих оптимизм решений. Например, по отмене отчислений на дальневосточные надбавки, расширению возрастных границ по дотированию авиаперелетов, уменьшению налогового бремени для открываемых в Приморье бизнесов, увеличению стипендий дальневосточникам и т.д. Такие решения власти на деле, а не на словах убеждают дальневосточников, что мы нужны нашей территории здесь и России в целом.
В то же время, хочу отметить, очень многое сегодня зависит от нас самих, от инициативности и активности бизнес-среды. Саммит - это площадка для обсуждения макроэкономических вопросов. Нам же сегодня необходимо создавать дискуссионные площадки микроэкономического уровня.
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