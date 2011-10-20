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Приморские электросети ввели в эксплуатацию заходы ЛЭП на подстанцию «Зеленый угол» во Владивостоке
Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» ввел в эксплуатацию заходы линии электропередачи 110 кВ на подстанцию «Зеленый угол». Строительство заходов ЛЭП – один из объектов инвестиционной программы ОАО «ДРСК», которая реализуется на территории Владивостока в рамках подготовки к саммиту АТЭС.
Сооружение было начато в конце 2010 года. С тех пор установили 13 опор, смонтировали около 8 километров провода. Общая протяженность линии составила 1,4 километра. Стоит отметить, что работы выполнялись в условиях плотной городской застройки. ЛЭП пересекает автомобильный рынок «Зеленый угол» с развитой сетью наземных и подземных инженерных коммуникаций. Организация строительных работ в густонаселенном районе приморской столицы – один из самых сложных вопросов, которые приходится решать специалистам приморского филиала ОАО «ДРСК», пишет "Энергоньюс".
Строительство и ввод в эксплуатацию заходов ЛЭП 110кВ на подстанцию «Зеленый угол» является одним из этапов реконструкции существующих линий электропередачи. «Проведенная работа позволила перераспределить потоки мощности электроэнергии, – отмечает Михаил КАРАМУШКИН, главный инженер структурного подразделения «Приморские южные электрические сети» филиала «ДРСК» «Приморские электрические сети». – А это значит - повысить уровень надежности электроснабжения потребителей Владивостока».
В инвестиционную программу приморского филиала «ДРСК» включены 14 объектов, необходимых для обеспечения работы саммита АТЭС, а также для дальнейшего роста и развития Владивостока. Уже завершены работы по строительству подстанций «Пушкинская» и «Казармы». Они готовы обеспечить электроэнергией насосные станции водозабора «Пушкинская депрессия». Сейчас в центре Владивостока идет монтаж оборудования еще на двух новых подстанциях – «Орлиная» и «Бурная», а также заканчивается реконструкция на подстанциях «Сахарный ключ», «Спутник» и «Седанка».
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