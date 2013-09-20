Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке тоннель "Имени тов. Сталина" будет полностью закрыт на капитальный ремонт
Дальневосточная магистраль готовится к реализации проекта по масштабной реконструкции железнодорожного тоннеля во Владивостоке.
Во Владивостоке состоялось выездное совещание руководителей Дальневосточной магистрали с участием представителей администрации Приморского края по вопросам, связанным с планируемой реконструкцией железнодорожного тоннеля во Владивостоке.
Участники совещания совершили объезд на мотодрезине по альтернативному маршруту, который планируется использовать в период капитального ремонта искусственного сооружения, а также осмотрели техническое состояния тоннеля, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".
Как подчеркнул в ходе рабочего совещания главный инженер Дальневосточной железной дороги Владимир Крапивный, тоннель будет полностью закрыт на капитальный ремонт только после открытия для движения поездов на Мыс Чуркина и обратно 6-километрового участка железной дороги в черте Владивостока вдоль бухты Золотого Рога.
«Прежде чем перейти к реконструкции тоннеля, компании РЖД предстоит проделать значительную работу по благоустройству инфраструктуры от Корабельной набережной до станции Гайдамак, включая работы на территории Дальзавода и оптимизацию автомобильного движения при пересечении участка железной дороги на одном уровне. Подготовительные работы уже проведены», - отметил Владимир Крапивный.
Он напомнил о том, планируемая на 2007 год реконструкция тоннеля была приостановлено в связи с принятием решения о проведении во Владивостоке Саммита АТЭС и необходимости доставки грузов для строительства его объектов по железной дороге.
Досье: Сданный в эксплуатацию в 1935 году тоннель «Имени тов. Сталина» - однопутный железнодорожный тоннель протяженностью 1382 м во Владивостоке связывает посадочные платформы Третья Рабочая и Луговая. Через него осуществляются грузовые перевозки в адрес портов на Мысе Чуркина, подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пригородных электропоездов. Данное искусственное сооружение имеет статус памятника истории и архитектуры краевого значения.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Крымский мост возводили, опираясь на опыт строительства Русского моста
- Во Владивостоке перенесут остановку общественного транспорта
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Застрявшее во Владивостоке судно из КНДР возвращается на родину
- Во Владивостоке установят тарифы на проезд в общественном транспорте на следующий год
- Проект альтернативной дороги во Владивостоке с мостами на Русский и Елену уже начали обсуждать с инвесторами
- Во Владивостоке стартует операция "Чистый автобус"
- Новый чартерный рейс может связать Приморье с Республикой Корея
- В субботу движение транспорта на ряде улиц Владивостока ограничат
- Во Владивостоке начался ремонт дороги на улице Верхнепортовой
Новости раздела
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
Замечательно придумал Дарькин - поезд будет проходить в 5-ти метрах от пятизвёздочного отеля!