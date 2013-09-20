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Во Владивостоке тоннель "Имени тов. Сталина" будет полностью закрыт на капитальный ремонт

20 Сентября 2013, 14:21 | Владивосток

Дальневосточная магистраль готовится к реализации проекта по масштабной реконструкции железнодорожного тоннеля во Владивостоке.

Во Владивостоке состоялось выездное совещание руководителей Дальневосточной магистрали с участием представителей администрации Приморского края по вопросам, связанным с планируемой реконструкцией железнодорожного тоннеля во Владивостоке.

Участники совещания совершили объезд на мотодрезине по альтернативному маршруту, который планируется использовать в период капитального ремонта искусственного сооружения, а также осмотрели техническое состояния тоннеля, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".

Как подчеркнул в ходе рабочего совещания главный инженер Дальневосточной железной дороги Владимир Крапивный, тоннель будет полностью закрыт на капитальный ремонт только после открытия для движения поездов на Мыс Чуркина и обратно 6-километрового участка железной дороги в черте Владивостока вдоль бухты Золотого Рога.

«Прежде чем перейти к реконструкции тоннеля, компании РЖД предстоит проделать значительную работу по благоустройству инфраструктуры от Корабельной набережной до станции Гайдамак, включая работы на территории Дальзавода и оптимизацию автомобильного движения при пересечении участка железной дороги на одном уровне. Подготовительные работы уже проведены», - отметил Владимир Крапивный.

Он напомнил о том, планируемая на 2007 год реконструкция тоннеля была приостановлено в связи с  принятием решения о проведении во Владивостоке Саммита АТЭС и необходимости доставки грузов для строительства его объектов по железной дороге. 

Досье: Сданный в эксплуатацию в 1935 году тоннель «Имени тов. Сталина» - однопутный железнодорожный тоннель протяженностью 1382 м во Владивостоке связывает посадочные платформы Третья Рабочая и Луговая. Через него осуществляются грузовые перевозки в адрес портов на Мысе Чуркина, подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пригородных электропоездов. Данное искусственное сооружение  имеет статус памятника истории и архитектуры краевого значения.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

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Теги: ржд  реконструкция  двжд 



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Комментарии

  • Ветеран Жизни22:21, 20.09.2013#

    Замечательно придумал Дарькин - поезд будет проходить в 5-ти метрах от пятизвёздочного отеля!

  • дополняющий ветерана22:52, 23.07.2015#

    Замечательно придумал Пушкарёв. Сделать прогулочную набережную возле железной дороги!!!

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