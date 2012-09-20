Небо Владивостока расцветят тысячи небесных фонариков

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября, ZRPRESS. Необычный флэшмоб хотят организовать неравнодушные и любящие свой город владивостокские активисты соцсетей. Жителям и гостям Владивостока предлагают запустить со всех точек города небесные фонарики.

Стоит отметить, что подобный флэшмоб уже проводился в краевом центре, однако запуск состоялся в одном месте – было не так красочно, как, например, в приморском городе Большом Камне, где авторы и «подсмотрели» идею. Дело в том, что там люди, не сумевшие добраться до места назначения, стали запускать фонарики из разных мест города.

В этот раз суть запуска в том, чтобы небесные фонарики были намеренно запущены в разных местах по всему Владивостоку, таким образом озарив все небо над городом. При этом акцию сможет увидеть любой желающий в нашем не самом простом с точки зрения ландшафта городе.

Но мало увидеть, к акции надо присоединиться. Сделать это достаточно просто. Покупаем фонарики («форпост», китайские рынки, магазины подарков – от 50 до 80 рублей за штуку). Выходим из дома 5 октября минут этак без десяти девять вечера и ровно в 21.00 запускаем китайское чудо в небо над головой!

Сделаем наш город светлее, красивее, радостнее и счастливее! Хотя бы пока парят небесные фонарики…

Мария Кузовлева, «Золотой Рог».