Республика Корея – Владивосток – далее вокруг света

На выходных во Владивосток прибыли корабли отряда учебного плавания Военно-морских сил Республики Корея. Владивосток стал первым из 11 портов в 10 странах, которые посетит отряд за время «кругосветки».

На кораблях - 130 курсантов Академии Военно-морских сил Республики Корея.

Это уже восьмой визит южнокорейских курсантов в столицу Приморья. Первый состоялся в 1996 году. В этот раз Владивосток посетили эскадренный миноносец «Чхунмугон Ли Су Син» и универсальный транспорт снабжения «Дэчхон». Их кругосветное плавание продлится 105 дней и закончится 28 декабря в Пусане.

Членов экипажей кораблей, вместе с курсантами их более 600 человек, на 33 причале встречали представители ТОФ, генерального консульства Республики Корея во Владивостоке и соотечественники. Контр-адмирал Пак Мун Енг поблагодарил владивостокцев за торжественную встречу.

Во время пребывания во Владивостоке члены экипажей поучаствовали в разных мероприятиях с российскими коллегами, в частности - провели футбольный матч.

«Золотой Рог».