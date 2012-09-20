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Республика Корея – Владивосток – далее вокруг света
На выходных во Владивосток прибыли корабли отряда учебного плавания Военно-морских сил Республики Корея. Владивосток стал первым из 11 портов в 10 странах, которые посетит отряд за время «кругосветки».
На кораблях - 130 курсантов Академии Военно-морских сил Республики Корея.
Это уже восьмой визит южнокорейских курсантов в столицу Приморья. Первый состоялся в 1996 году. В этот раз Владивосток посетили эскадренный миноносец «Чхунмугон Ли Су Син» и универсальный транспорт снабжения «Дэчхон». Их кругосветное плавание продлится 105 дней и закончится 28 декабря в Пусане.
Членов экипажей кораблей, вместе с курсантами их более 600 человек, на 33 причале встречали представители ТОФ, генерального консульства Республики Корея во Владивостоке и соотечественники. Контр-адмирал Пак Мун Енг поблагодарил владивостокцев за торжественную встречу.
Во время пребывания во Владивостоке члены экипажей поучаствовали в разных мероприятиях с российскими коллегами, в частности - провели футбольный матч.
«Золотой Рог».
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