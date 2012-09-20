Welcome go home!

Поздравляю владивостокских детишек с началом нового учебного года. Хорошо погуляли, чего уж там. Начало учебы навеяло одну любопытную тему, которая, как выясняется, станет весьма актуальной для всех школьников.

Так вот, аккурат перед саммитом АТЭС журналисты одного из приморских телеканалов прошлись по улицам Владивостока вместе с иностранцем, который на английском языке задавал какой-то простенький вопрос жителям города. Увы, взрослые дяди и тети, дедушки и бабушки, парни и девушки, дети школьного возраста, все как один, показали полнейшее незнание самого изучаемого в нашей стране языка. Короче, помер бы в нашем городе иностранец от голода. Ну, или от тоски…

Я зубрил английский суммарно лет десять. Результат – почти нулевой. То есть примерно такой же, как у опрошенных жителей Владивостока. Да и, сдается мне, не только экс-столицы саммита-2012, но и практически всех жителей страны. Вершиной моего говорения «по-англицки» стала командировка в США, где я из-за непогоды застрял на Аляске на сутки. Голод, как известно, творит чудеса, поэтому в гостиничном ресторане я, выдавливая из себя разнообразные звуки, умудрился заказать себе ужин у тамошнего официанта. Который, как выяснилось позже, был русским студентом из Магадана.

На мой взгляд, более бездарного времяпрепровождения, чем учеба в советской или российской школе, трудно себе представить. А изучение английского или еще какого иностранного языка так вообще является апофеозом этого многолетнего бреда. Поспорьте со мной. Лучше всего на английском. Да ничего у вас не выйдет. Потому как языка вы не знаете. Даже жалких азов. Хотя угрохали на его изучение не меньше шести лет.

Причина такого положения дел, в общем-то, ясна – вместо творческой работы, наша школа, как и триста лет назад, заставляет школьников заниматься жестким зубрежом. Одна моя знакомая, будучи студенткой, устроилась подрабатывать в школу учителем английского. Откинув в сторону «рекомендованный Минобразованием» учебник, она начала заниматься с детьми по своей методике, отчасти подсмотренной во время учебы за рубежом. Школьники просто рвались на ее уроки. Все закончилось в одночасье. Кто-то из родителей на радостях зашел к директору и попросил поблагодарить молодую учительницу. Директриса заинтересовалась, видимо, столь необычным фактом и зашла как-то на урок английского. Новаторша тут же вылетела из школы за грубейшее нарушение методики обучения.

К чему я это все? Правительственная газета на днях сообщила, что очень скоро российские выпускники школ начнут повсеместно сдавать три обязательных eдиных госэкзамена. К русскому языку и математике добавится иностранный язык - это прописано в новых Федеральных государственных образовательных стандартах для старшей школы.

Как известно, введение ЕГЭ увязывалось не только с введением спорной, но, бог с ней, универсальной системы оценки знаний, но и с требованием ассоциаций работодателей любым способом заставить школьников поступать не в вузы (мест в которых сегодня уже больше, чем выпускников), а в ПТУ.

Введение обязательного ЕГЭ одновременно по математике и русскому языку серьезно спутало карты школьникам, имеющим склонности к гуманитарным или, наоборот, к точным наукам, но все же позволило при определенном напряжении сил проходить это препятствие. Главной проблемой стало другое – если математика и русский хоть как-то преподаются в школах, то учителей по более «специфическим» наукам попросту не хватает.

Эту проблему признал даже министр образования Дмитрий ЛИВАНОВ, который недавно сообщил, что в российских школах не хватает 17,2 тысячи учителей. Дефицит в основном педагогов по иностранному языку, физике, математике и физкультуре. Особо обратим здесь внимание на нехватку учителей иностранного языка.

В частности, в одном из телесюжетов из Камчатского края рассказывалось о школах, обучение в которых ряду предметов происходит по телетрансляции. Само собой разумеется, что о каком-то сносном освоении предметов и речи не идет.

А в Приморье есть школа, в которой отсутствует преподаватель химии. Предмет преподается лишь эпизодически, когда есть время у учителя из соседнего поселка. Понятное дело, что в медуниверситет, где необходим ЕГЭ по химии, из этой школы вряд ли какой ребенок поступит. Теперь, после введения ЕГЭ по иностранному языку, ситуация для школьников и их родителей станет еще более серьезной. В особенно уязвимой ситуации оказались дети из отдаленных и сельских районов страны, но разработчикам ЕГЭ, казалось бы, только этого и надо.

Миллионы родителей, понимая значимость владения иностранным языком, уже сегодня вынуждены нанимать репетиторов за неслабые деньги. А что делать детям из далеких деревень, где ближайший сносный преподаватель того же английского живет в райцентре?

Многие из детей будут вынуждены распрощаться с мечтой о поступлении в вуз. И выбраться из какой-нибудь своей дыры. Но разве не это надо нашим олигархам, жаждущим дешевой рабочей силы?..

Андрей Пушкарев, «Золотой Рог».