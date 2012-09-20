Занятия в ДВФУ начнутся в старых корпусах

Ректорат ДВФУ принял решение, что заселение в общежития нового кампуса Дальневосточного федерального университета начнется 20 сентября – сразу, как только гостиничные номера приведут в порядок после саммита АТЭС.

Начало занятий в ДВФУ – 1 октября. В первый учебный день на Русском состоится торжественное открытие нового кампуса, но, начиная с 8:30 утра 2 октября, учебные занятия будут проходить пока в прежних помещениях Школ по соответствующему расписанию. Все оргструктуры ДВФУ с этого времени начнут подготовку к переезду.

«ЗОЛОТОЙ РОГ».