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Занятия в ДВФУ начнутся в старых корпусах
20 Сентября 2012, 01:43 | Владивосток
Ректорат ДВФУ принял решение, что заселение в общежития нового кампуса Дальневосточного федерального университета начнется 20 сентября – сразу, как только гостиничные номера приведут в порядок после саммита АТЭС.
Начало занятий в ДВФУ – 1 октября. В первый учебный день на Русском состоится торжественное открытие нового кампуса, но, начиная с 8:30 утра 2 октября, учебные занятия будут проходить пока в прежних помещениях Школ по соответствующему расписанию. Все оргструктуры ДВФУ с этого времени начнут подготовку к переезду.
«ЗОЛОТОЙ РОГ».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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