Визы в США теперь будут открывать на три года

В конце прошлой недели в Генеральном консульстве США во Владивостоке была вручена первая виза, выданная на три года по новым правилам. Генконсул США во Владивостоке Сильвия Рид Курран торжественно вручила визу Татьяне Махонько - первой жительнице Дальнего Востока, получившей документ после вступления в силу соглашения между двумя странами.

Как сообщает VL.Ru, трехлетние многократные визы будут выдаваться «по умолчанию» в качестве стандартных для граждан России, посещающих США, и граждан США, посещающих нашу страну.

Держатели дипломатических и служебных виз, совершающие временные командировки, будут получать однолетние многократные визы. Соглашение упрощает процесс выдачи виз за счет сокращения объема требуемой документации. Обе стороны будут стремиться к соблюдению стандартных сроков оформления визы - в пределах 15 дней.

В то же время плата (визовый сбор) за выдаваемые россиянам американские деловые и туристические визы (типа В1/В2) уменьшится со 100 до 20 долларов.

Жительница Сахалина Татьяна Махонько поделилась с корреспондентом VL.ru впечатлениями о получении американской визы. «Я отправляюсь в США и вообще за границу впервые, - рассказала девушка. - Работаю в компании, головной офис которой находится в США. «По работе» буду участвовать в тренинге - он пройдет в городе Атланта. Тренинг продлится 3 дня, а я пробуду в Америке неделю. Успею еще немного отдохнуть, познакомиться со страной. Подала документы 24 августа. 12 сентября состоялось собеседование. Спрашивали о том же, что было указано в анкете. Была приятно удивлена, узнав, что можно получить визу на следующий день».

«Это соглашение между Россией и США - еще один пример сотрудничества двух стран, - прокомментировала сегодняшнее событие генконсул США во Владивостоке Сильвия Рид КУРРАН. - Теперь россияне смогут больше посещать Соединенные Штаты, а бизнесмены обеих стран - укреплять коммерческие связи».

Отметим, что в последние несколько лет генконсульство США во Владивостоке выдает около 10 тысяч виз ежегодно. Каждый год количество подающих документы увеличивается на 10 процентов. По словам сотрудников консульства, вопреки распространенному мнению о сложности получения американской визы, из тех, кто подает документы, получают визы более 90 процентов.

«Золотой Рог».