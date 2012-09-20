«Мортранс» открыл рейсы к кампусу ДВФУ

14 сентября компания «Мортранс» возобновила паромное сообщение с бухтой Аякс на острове Русский. Ежедневно, с 7 часов 50 минут (прибытие в 8.40) и до 19 часов 30 минут, теплоход будет работать на маршруте.

С началом учебного года Дальневосточного федерального университета в новом кампусе, расписание будет корректироваться для удобства студентов и преподавателей.

Кроме того, в понедельник, 17 октября, компания прекращает действие коммерческого расписания теплоходов и паромов на островные территории. Подробное расписание – на сайте компании «Мортранс» http://mortrans.vl.ru/schedule/ .

«Золотой Рог».