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Украденные на дорогах люки во Владивостоке меняют в режиме нон-стоп
Работа по замене люков и ливневых решеток идет во Владивостоке в постоянном режиме. Ежедневно дорожные службы города проводят работы по замене и установке крышек и решёток, которые исчезают с улиц. С начала года в городе закрыто более 230 ливневых решёток и 90 люков. Через некоторое время из вновь установленных пропали 152 решётки и более 30 люков.
Только на прошлой неделе бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» провели работы по замене и установке крышек по проспекту 100-летия Владивостока, 28г, Героев Тихоокеанцев, 5а, 2 ливневых решётки установлены в районе стадиона «Строитель», 4 по улице Баляева и др.
«В этом году как никогда увеличилось количество хищений крышек люков и решёток. По наблюдениям специалистов, люки и решётки с городских дорог сдают в пункты приема металла, уносят на стройки и дачные участки. Не помогает даже укрепление крышек сварочным аппаратом. От рук вандалов страдают не только сети ливневой канализации, находящиеся в ведомстве администрации города, но и инженерные сети КГУП «Примводоканал», «ВПЭС», «ДГК», «Ростелеком». Сейчас администрацией Владивостока прорабатывается два варианта борьбы с хищениями: переход на полимерные люки и борьба с пунктами приёма металла», - рассказал заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский.
Во Владивостоке порядка 50 пунктов приёма металла и лишь 3 из них имеют лицензию. Именно незаконные пункты являются местом приёма крышек люков и решёток. На совместном совещании с участием руководства УМВД по городу Владивостоку, состоявшемся на прошлой неделе в администрации краевого центра, принято решение ликвидировать все незаконные пункты приема силами специалистов администрации и сотрудников полиции.
«Прежде чем воровать крышки люков и решёток вандалам стоит подумать об опасности, которую представляет для автомобилистов и пешеходов открытый колодец. Кроме того, необходимо знать, что стоимость 1 кг чугуна в пункте приёма металла - порядка 7-8 рублей, за одну крышку в среднем можно получить около 600-700 рублей, а стоимость новой крышки обходится городскому бюджету в 5000 рублей, - отметил Леонид Вильчинский, - И не стоит забывать, что крышки люков и решёток дорожные службы не производят, а закупают. И на это требуется время и средства. При этом многие конструкции имеют свои размеры, и новые крышки приходится заказывать по индивидуальным "меркам" либо полностью заменять конструкцию вместе с обоймой».
Как отмечают в управлении дорог и благоустройства, отказаться полностью от чугунных изделий не представляется возможным. Далеко не всегда полимерные изделия, установленные на основных магистралях, где проходит основной поток автотранспорта, в том числе большегрузные машины, справляются с нагрузкой. Зачастую на таких дорогах полимерные изделия проваливаются и лопаются. При этом использование полимеров возможно на пешеходных зонах.
Стоит отметить, что часть люков и решёток старого изготовления была установлена на кирпичах, многие не выдерживают нагрузок транспорта, поэтому городские дорожные службы перешли на установку люков на бетонной плите. «Люк или решётка заливается в бетонную плиту и монтируется на дорожное полотно. Омоноличенная конструкция выдерживает нагрузки, в том числе, и грузового транспорта, повышает срок службы сооружения», - подчеркнул Леонид Вильчинский.
Кстати, во Владивостоке насчитывается более 15 000 колодцев ливневой канализации, 21 000 колодцев водопроводных и канализационных сетей КГУП «Примводоканал», порядка 7 000 колодцев ОАО «Ростелеком», около 3 000 колодцев теплосетей «ДГК».
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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В Суньке 1600 рублей просят за комплект (люк+ кольцо)антивондальные, выдерживают 60 тонн, а если купить у производителя. . . . да ещё опт. . будет намного дешевле. С таможней власти могли бы и договорится. . , даже если с пошлиной и провозом 2000р обойдутся эти крышки во Владивостоке!!! или деньги не свои можно и по 10. 000 покупать . . . .