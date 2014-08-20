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Фоторадары на Золотом мосту зафиксировали около 40 тысяч нарушений
Фоторадарные комплексы измерения скорости транспортных средств «КОРДОН», установленные на мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, с июня по июль 2014 года зафиксировали порядка 40 тысяч нарушений.
По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, на сегодняшний день поступающая с приборов информация принимается и обрабатывается Центром автоматизированнойфиксации административных правонарушений краевого Управления ГИБДД УМВД России в тестовом режиме. Такой режим работы необходим для проверки работоспособности комплексов, а также соблюдения технических требований.
«На прошлой неделе уже подписан акт ввода комплексов в эксплуатацию», - подеркнула директор департамента Лилия Гончарук.
Отличительной особенностью фоторадарного комплекса «КОРДОН» является одновременный контроль целей на всех полосах в обоих направлениях. Прибор предназначен для фиксации нарушений скоростного режима, выезда на полосу встречного движения, нарушение рядности движения.
«Эти современные приборы, определяющие скорость с высокой точностью. «Глушилки» от кордонов не спасут», – отмечает Лилия Гончарук.
Отметим, ограничение скорости по мосту такое же, как и по всему городу, – 60 километров в час.
Напомним, в рамках реализации подпрограммы по повышению безопасности дорожного движения в Приморье всего в текущем году будет установлено 92 комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 34 комплекса «КОРДОН» и 58 – «КРИС».
Приборы появятся на дорогах как краевого центра, так и на федеральной трассе до участка автодороги Осиновка–Рудная Пристань. Фоторадары будут установлены по дороге в аэропорт, на низководном мосту, на объездной трассе Седанка – Патрокл, объездной дороге до Уссурийска и еще 7-8 камер – по Владивостоку.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Унылый вброс. . . откуда у вас деньги на конверты и почтальонов?