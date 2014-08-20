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Фоторадары на Золотом мосту зафиксировали около 40 тысяч нарушений

20 Августа 2014, 16:01 | Владивосток

Фоторадарные комплексы измерения скорости транспортных средств «КОРДОН», установленные на мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, с июня по июль 2014 года зафиксировали порядка 40 тысяч нарушений.

По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, на сегодняшний день поступающая с приборов информация принимается и обрабатывается Центром автоматизированнойфиксации административных правонарушений краевого Управления ГИБДД УМВД России в тестовом режиме. Такой режим работы необходим для проверки работоспособности комплексов, а также соблюдения технических требований.

«На прошлой неделе уже подписан акт ввода комплексов в эксплуатацию», - подеркнула директор департамента Лилия Гончарук.

Отличительной особенностью фоторадарного комплекса «КОРДОН» является одновременный контроль целей на всех полосах в обоих направлениях. Прибор предназначен для фиксации нарушений скоростного режима, выезда на полосу встречного движения, нарушение рядности движения.

«Эти современные приборы, определяющие скорость с высокой точностью. «Глушилки» от кордонов не спасут», – отмечает Лилия Гончарук.

Отметим, ограничение скорости по мосту такое же, как и по всему городу, – 60 километров в час.

Напомним, в рамках реализации подпрограммы по повышению безопасности дорожного движения в Приморье всего в текущем году будет установлено 92 комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 34 комплекса «КОРДОН» и 58 – «КРИС».

Приборы появятся на дорогах как краевого центра, так и на федеральной трассе до участка автодороги Осиновка–Рудная Пристань. Фоторадары будут установлены по дороге в аэропорт, на низководном мосту, на объездной трассе Седанка – Патрокл, объездной дороге до Уссурийска и еще 7-8 камер – по Владивостоку.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: нарушение  мост  ГИБДД  фоторадар  штраф  Золотой мост 



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Комментарии

  • Expert16:21, 20.08.2014#

    Унылый вброс. . . откуда у вас деньги на конверты и почтальонов?

  • Kc16:26, 20.08.2014#

    Золотой мост становится местом для отмывание денег, за траченных на его постройку. Хорошую религию придумали индусы(песня Высотского).

  • 12116:34, 20.08.2014#

    ОЧЕНЬ НЕСОВЕРШЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ! Какая-то несправедливость по отношению к автомобилистам, т. к. у них номерной знак спереди и сзади, а мотоциклист, который несётся со взлетной скоростью, остаётся безнаказанным.

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