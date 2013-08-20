Началось строительство развязки под опорой низководного моста Де-Фриз – Седанка

На месте будущего разворотного кольца за первой опорой низководного моста «Де-Фриз – Седанка» специализированная техника начала подготовку территории для строительства. По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, завершить работы планируется осенью 2014 года.

Кроме того, к этому времени в Надеждинском муниципальном районе будут построены примыкания и съезды к автомобильной дороге «Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз» в районе поселка Новый и села Прохладное, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Свои предложения по обустройству участка автомобильной дороги «поселок Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка» с низководным мостом внесли участники рабочей группы по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита.

К саммиту АТЭС в Приморье было построено более 62 километров дорог, после проведения Форума в кампусе ДВФУ на острове Русский прошло свыше 40 международных мероприятий – конгрессов, симпозиумов, выставок, 1 июня было открыто пешеходное движение по «Золотому мосту», Международный аэропорт Владивостока увеличил общий пассажиропоток почти на 20 процентов.

ZRPRESS.ru, Владивосток.