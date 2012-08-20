Владивосток спросил у «Яндекса»…

Более 1% запросов к поиску Яндекса владивостокцы формулируют как вопрос - например, «какой сегодня праздник», «какой фильм посмотреть» или «сколько время» (да-да - "время"). Каждую неделю они задают более 90 тысяч таких запросов.

Многие вопросы актуальны в любое время года - например, «почему не заходит в контакт», «когда делать тест на беременность», «сколько варить яйца». Другие вопросы зависят от сезона - например, вопросы со словами «как проехать» или «как добраться». Зимой владивостокцы чаще всего ищут, как доехать к Шкотовским водопадам, а летом - к Кравцовским водопадам.

По сравнению с жителями других регионов владивостокцы чаще спрашивали про отключение горячей воды, Китайский Новый год, игру Skyrim, когда будет снег, почему нельзя фотографировать спящих и спать напротив зеркала.

Самые популярные вопросы в поисковых запросах владивостокцев (жирным выделены запросы, которые не попали в общий российский топ-10) - ТАБ. 1.

Из вопросительных слов владивостокцы, как и пользователи из других регионов, чаще всего используют «сколько» и «как». Довольно часто встречаются также конструкции «что это», «кто это» и «как это» - с их помощью ищут определения незнакомых слов, понятий и явлений.

Топ-5 вопросов со словами «что это», «кто это» и «как это» в поисковых запросах владивостокцев (жирным выделены запросы, которые не попали в общий российский топ-5) - ТАБ. 2.

«Золотой Рог».