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На дороги Владивостока могут вернуть трамвай
ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ZRPRESS. Сегодня рабочая группа по подготовке предложений по обустройству объектов саммита АТЭС провела приемку нескольких участков трассы М60 «Уссури», прошедших реконструкцию. В работе общественной группы принял участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Свою работу общественники начали в районе Зари. Специалистами подготовлен проект строительства здесь многоуровневой развязки. Пока он проходит экспертизу. «В этом районе соединяется несколько транспортных потоков, и строительство развязки напрашивается само собой. В первую очередь во Владивостоке необходимо делать разгоночные полосы, это очень эффективно и не требует больших затрат», - отметил Владимир Миклушевский, общаясь с участниками рабочей группы по приемке объектов саммита АТЭС.
Губернатор особо подчеркнул: одна из главных задач рабочей группы - информированность населения. «При проектировании трассы М60 «Уссури» было изначально предусмотрено большее количество надземных пешеходных переходов, по разным причинам они не были построены. Чтобы начать их строительство, важно понять, где переходы особенно необходимы», - сказал Владимир Миклушевский.
Кроме того, губернатор обратился к членам рабочей группы с просьбой разобраться в ситуации с трамваем № 6. «Многие просят меня восстановить движение этого трамвая. Предлагаю вам пообщаться с жителями по этому вопросу. Как они скажут – так и сделаем», - подчеркнул губернатор.
Проехав по трассе М60 «Уссури» представители рабочей группы отметили очень небольшое количество мест для разворота на дороге, также в районе поворота на Шамору отсутствует пешеходный переход, увидели другие недостатки.
По словам руководителя рабочей группы Марины Шемилиной, от жителей Владивостока поступило много жалоб на недостатки дороги, но решение большинства из них не требует больших затрат. «Все эти предложения мы представим губернатору», - заверила она.
«Золотой Рог».
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