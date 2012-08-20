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Какой погоды ждать Владивостоку и краю на этой неделе?
ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ZRPRESS. Сегодня на погоду в Приморье оказывают влияние активные фронтальные разделы. На большей части края идут дожди, наиболее интенсивные на юго-востоке. Температура воздуха днем составит +21...+28°C.
Завтра к Приморью приблизится очередной атмосферный фронт, который вновь вызовет умеренные, местами сильные дожди на большей части края. Температурный фон существенно не изменится. В среду дожди начнут постепенно прекращаться. Ожидается понижение температуры воздуха в среднем на 2 - 4 градуса.
Во второй половине недели погода в Приморье ожидается преимущественно без осадков, температурный фон вновь повысится.
Во Владивостоке сегодня в течение дня будет идти дождь, временами сильный. В ночь на вторник дожди сохранятся. Завтра в первой половине дня осадки начнут прекращаться. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20°C, днем +23...+26°C. В ночь на среду в краевом центре вновь возможен дождь, а днем погода будет без осадков. Температура воздуха немного понизится и составит +21...+24°C. В конце рабочей недели существенных осадков не ожидается, сообщает Примгидромет.
Тем временем по данным Приморского УГМС утром и днем 20 августа в западных и центральных районах края ожидается дождь, местами сильный с количеством осадков до 30 мм за 12 часов и менее, в южных и восточных районах края местами очень сильный дождь с количеством осадков более 50 мм за 12 часов и менее. Возможно краткосрочное подтопление населенных пунктов дождевыми водами. В отдельных районах возможен выход малых рек из низких берегов с подтоплением пониженных участков местности, дорог местного значения, без угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует отложить поездки на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения.
«Золотой Рог».
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