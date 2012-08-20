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Саммит АТЭС - 2012
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Парусник "Паллада" вернулся во Владивосток после учебного плавания

20 Августа 2012, 19:20 | Владивосток

Известный российский парусный фрегат "Паллада" в понедельник, 20 августа, прибыл во Владивосток, завершив учебное плавание по морям Тихого океана, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного государственного рыбохозяйственного университета, которому принадлежит судно.

Фрегат "Паллада" покинул Владивосток 19 июня. Учебное плавание совершали более 100 курсантов морских учебных заведений Приморья, в том числе пять юнг из Хабаровского края. В Петропавловске-Камчатском к ним присоединились 80 курсантов судоводительского факультета Камчатского государственного технического университета.

"За время плавания фрегат посетил сахалинский порт Невельск, Петропавловск-Камчатский, южнокорейский порт Йоса, китайский Далянь. В понедельник, завершив учебное плавание, "Паллада" прибыла в порт приписки Владивосток", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что фрегат принял участие в выставке ЭКСПО-2012, которая открылась 16 июля в южнокорейском порту Йоса.

"Ожидается, что в следующее учебное плавание "Паллада" уйдет 31 ноября. Во Владивостоке фрегат пройдет косметический ремонт, после чего примет участие в саммите АТЭС", - добавил представитель университета.

Фрегат "Паллада" был построен на верфи польского города Гданьск. Флаг на судне был поднят 4 июля 1989 года. Фрегат 12 лет провел в плаваниях, посетив 101 порт в 35 странах. Парусник занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое быстроходное парусное судно в мире, развивающее скорость более 18 узлов.

"Паллада" - неоднократный победитель и лауреат крупных международных фестивалей, гонок парусных судов и престижных регат. Почетными гостями экипажа парусника были многие известные люди планеты, в том числе звезды Голливуда - Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер.


Автор: РИА "Новости"
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