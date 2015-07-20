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Часть Владивостока останется без холодной воды на три дня

20 Июля 2015, 12:15 | Владивосток

21, 22 и 23 июля часть Владивостока останется без холодного водоснабжения. Об этом газета «Золотой Рог» сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

21 июля с 9:30 до 16:00 в связи с ремонтными работами холодная вода будет отсутствовать в домах: Металлистов, 17, Дальзаводская, 5, 13, 21, Светланская, 78, 80, 80а, 80б, 80в. С 9:00 до 13:00 в связи с заменого трубопровода подача холодного водоснабжения будет приостановлена на пр-те 100 лет Владивостоку, 107, 109, 111.

22 июля с 9:00 до 19:00 в связи с ремонтом трубопровода без холодной воды останутся адреса: ул. Иртышская, 19, 23, 24, 28-38, 32а, 34а, 36а, Г.Варяга, 12. С 9:00 до 18:00 в связи с переврезкой трубопровода холодное водоснабжение будет отсутствовать у жителей на ул. Чапаева, 4-26, 22а, Кирова, 112, 116, Чкалова, 17, 20, 20а, 22, 24, 26, 30, Каспийская, Байдукова, Обручевая, Белякова.

23 июля с 10:00 до 20:00 в связи с заменого трубопровода подачу холодной воды приостановят в домах Океанский пр-т, 85, 87, 89, 97-107, 99а, 101а, Союзная, 40, Томская, 6.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: владивосток  водоснабжение  вода  водоканал 



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