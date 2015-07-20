Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Часть Владивостока останется без холодной воды на три дня
21, 22 и 23 июля часть Владивостока останется без холодного водоснабжения. Об этом газета «Золотой Рог» сообщили в КГУП «Приморский водоканал».
21 июля с 9:30 до 16:00 в связи с ремонтными работами холодная вода будет отсутствовать в домах: Металлистов, 17, Дальзаводская, 5, 13, 21, Светланская, 78, 80, 80а, 80б, 80в. С 9:00 до 13:00 в связи с заменого трубопровода подача холодного водоснабжения будет приостановлена на пр-те 100 лет Владивостоку, 107, 109, 111.
22 июля с 9:00 до 19:00 в связи с ремонтом трубопровода без холодной воды останутся адреса: ул. Иртышская, 19, 23, 24, 28-38, 32а, 34а, 36а, Г.Варяга, 12. С 9:00 до 18:00 в связи с переврезкой трубопровода холодное водоснабжение будет отсутствовать у жителей на ул. Чапаева, 4-26, 22а, Кирова, 112, 116, Чкалова, 17, 20, 20а, 22, 24, 26, 30, Каспийская, Байдукова, Обручевая, Белякова.
23 июля с 10:00 до 20:00 в связи с заменого трубопровода подачу холодной воды приостановят в домах Океанский пр-т, 85, 87, 89, 97-107, 99а, 101а, Союзная, 40, Томская, 6.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
Новости раздела
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив
- Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников
- Группа компаний ННК принимает участие во всенародно любимом празднике - Дне тигра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- "Суражевка" от Абрамовича
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей