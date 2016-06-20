Во Владивостоке девушка гуляла с куриной тушкой на поводке (ВИДЕО.ФОТО)

Во Владивостоке девушка гуляла с куриной тушкой на поводке в районе остановки Некрасовская. Дама не стеснялась фотографироваться, чем вызвала повод для публикации ее фото и видео в социальных сетях, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В редакцию «Золотого Рога» кроме фото поступило еще и видео любительницы кур, на котором видно, что эпатажная мадам, одетая в разную обувь, продолжила свой путь в одном из городских автобусов. По рассказам очевидцев, женщина с курицей поехала на автобусе в сторону Второй речки.

Увиденное вызвало массу споров среди горожан в социальных сетях. Кто-то счел ее просто больным человеком, а кто-то заподозрил в участии в тренинге личностного роста. Большинство же считает, что девушка просто кому-то проспорила.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.