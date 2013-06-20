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Браконьерам отныне придется несладко
Дальневосточные экологи считают, что принятый Госдумой РФ закон об ужесточении вплоть до уголовного наказания за уничтожение "краснокнижных" животных позволит мировому сообществу уберечь тигра от браконьеров.
Принятый Госдумой документ "разработан в целях ужесточения ответигртственности за добычу и оборот, включая хранение, перевозку и продажу, диких животных, в том числе амурских тигров, леопардов и других редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, и за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ либо охраняемых международными договорами РФ", говорится в пояснительной записке к закону.
"Я знаком с законодательством всех 13 стран, где обитает тигр. Наш закон приблизился практически ко всем по жесткости наказания", - сообщил в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" во Владивостоке координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сергей АРАМИЛЕВ.
По его словам, для действенной защиты тигра "выравнивание" наказания за незаконную охоту очень важно.
"У браконьеров не останется возможности ни в одной из стран, где обитают эти редкие хищники, безнаказанно охотиться и убивать их", - отметил эксперт.
Сергей Арамилев подчеркнул, что существенным плюсом нового российского закона стала его комплексность. Наказание теперь предусмотрено не только для тех, кто убивает животных, но и для тех, кто оказывает помощь в преступлении, для тех, кто продает и покупает их шкуры и кости.
"Преступность полностью искоренить нельзя, комплексность поможет ее снизить", - добавил эколог.
По его словам, что одним из основных покупателей частей тигра остается Китай. При этом спрос на этот уникальный товар там увеличивается пропорционально росту достатка местного населения.
"В Китае действует самое строгое наказание за убийство тигра - смертная казнь. Но оно реально не исполняется. Сейчас КНР стал проводить мероприятия по снижению спроса на дериваты внутри своей страны. И буквально впервые за всю историю в июле в Китае будет проведено совещание с участием представителей всех 13 стран, где обитают тигры. Участники обсудят незаконную торговлю редчайшими животными. Надо признать, что когда КНР хочет что-то сделать, он делает", - сказал Сергей Арамилев.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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