У обманутых дольщиков Приморья появится «персональный менеджер»

Проблема обманутых дольщиков в Приморье будет решена к концу 2012 года, заявил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, отвечая на вопросы депутатов. Для оказания содействия пострадавшим краевые власти за каждым проблемным объектом закрепят «персонального менеджера» из состава чиновников администрации.

Во Владивостоке выявлено восемь адресов, по которым есть обращения дольщиков: ул. Зейская, 10-12, Овчинникова, 18-20, Кипарисовая, 2, пр-т Партизанский, 58в, ул. Тобольская, 11, Комарова, 45, пр-т 100-лет Владивостоку, 106а-100а, ул. 2-я Круговая, 14.

- В результате проводимой работы в четвертом квартале 2011 года введён в эксплуатацию один «проблемный объект» (Владивосток, Партизанский пр-т, 58в), в строительстве которого принимали участие 99 граждан-инвесторов, - подчеркнул губернатор.

«Золотой Рог».